To najtańszy market w Polsce. Czuć różnicę po pierwszych zakupach!

Najtańszy sklep w Polsce

Codzienne zakupy to dla wielu Polaków jeden z najważniejszych domowych wydatków, dlatego coraz częściej przed wyjściem do sklepu zwracamy uwagę nie tylko na jakość produktów, ale przede wszystkim na ich ceny. Porównujemy oferty różnych sieci handlowych, śledzimy promocje, korzystamy z aplikacji z rabatami i wybieramy sklepy, w których można kupić podstawowe produkty jak najtaniej. Gdzie jednak faktycznie jest najtaniej? Z danych ASM SFA wynika, że najtańszym sklepem na 2026 rok jest Auchan.

Auchan najtańszym marketem w Polsce

Według najnowszego raportu najtaniej zakupy zrobimy obecnie w sklepie Auchan. Wartość koszyka zakupowego wyniosła tam bowiem 280,94 zł. Może wydawać się, że to i tak duża kwota, lecz jeśli porównamy ją sobie z innymi sklepami, to widać znaczną różnicę.

Najwyższą wartość koszyka w zestawieniu miał sklep Aldi. Tam klienci za te same produkty zapłacili 350,69 zł - jest więc naprawdę spora różnica. To pokazuje nam, że warto analizować ceny i miejsca, w któryc robimy codzienne zakupy.

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Tanie zakupy? Pamiętaj o tych kwesitach

Aby nie przepłacać za codzienne zakupy, warto przede wszystkim planować je z wyprzedzeniem i przygotowywać listę potrzebnych produktów. Dzięki temu łatwiej uniknąć impulsywnych zakupów i wydawania pieniędzy na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Dobrym rozwiązaniem jest również porównywanie cen w różnych sklepach, śledzenie gazetek promocyjnych oraz korzystanie z programów lojalnościowych i aplikacji oferujących rabaty. Warto także zwracać uwagę na cenę za kilogram lub litr produktu, ponieważ opakowania o podobnej wielkości nie zawsze oznaczają równie korzystny zakup.