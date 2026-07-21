Nowe 20 zł już jest! Ma formę srebrnej monety. NBP zaskoczyło kolekcjonerów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-21 15:10

Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży nową srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 20 zł. Emisja nawiązuje do historii polskiej waluty i już przyciągnęła uwagę numizmatyków. Jej cena może jednak zaskoczyć.

Trzy monety o nominale 2 złote i 5 złotych na banknocie 100 zł. O nowej monetecie kolekcjonerskiej 20 zł przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Trzy bimetaliczne monety o złotych brzegach i srebrnym środku ułożone są na tle kilku banknotów. Monety leżą w rzędzie, ukośnie do krawędzi banknotów, z wyraźnym numerem "1" na środkowej części dwóch z nich oraz stylizowanym orłem na trzeciej monecie. Banknoty, częściowo zielone i fioletowe, przedstawiają wizerunek postaci w koronie oraz fragmenty numerów seryjnych. Wszystko to spoczywa na ciemnoszarym, gładkim tle, które w górnej części zdjęcia jest lekko rozmyte.

NBP wprowadził nową monetę kolekcjonerską

Narodowy Bank Polski po raz kolejny przygotował coś specjalnego dla miłośników numizmatyki. Do sprzedaży trafiła nowa moneta kolekcjonerska, która przyciąga uwagę nie tylko wyglądem, ale także wyjątkowym nawiązaniem do historii polskiego pieniądza.

Srebrna moneta nawiązuje do historii polskiej złotówki

Nowa moneta jest częścią serii poświęconej dziejom polskiego pieniądza. Jej projekt inspirowany jest przedwojenną złotówką z czasów II Rzeczypospolitej. Dzięki temu emisja ma przypominać o ważnych momentach w historii polskiej waluty oraz o wyglądzie dawnych monet.

Na awersie monety odwzorowano stronę główną zabytkowej monety 1 zł z 1929 r. z orłem białym i rokiem 1929. Tło stanowi odwzorowanie ozdobnego portalu nad wejściem do głównej sali Banku Polskiego SA w Warszawie, który mieścił się wówczas przy ul. Bielańskiej. W dolnej części umieszczono współczesne godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” rok emisji 2026 oraz nominał 20 zł - czytamy na stronie nbp.pl.

Dalsza część artykułu znajduje się pod zdjęciem.

TAK WYGLĄDA NOWA MONETA 

Nowa moneta kolekcjonerska
Autor: nbp.pl/ Materiały prasowe

Moneta o nominale 20 zł kosztuje krocie

Nowa moneta kolekcjonerska NBP została wykonana ze srebra wysokiej próby Ag 925. Ma średnicę 38,61 mm i waży 28,28 g, dzięki czemu wyróżnia się na tle standardowych monet obiegowych. Jej emisja została ograniczona - do sprzedaży trafi maksymalnie 10 tys. egzemplarzy.

Choć na monecie widnieje nominał 20 zł, jej cena zakupu jest znacznie wyższa. Wynika to z faktu, że jest to emisja kolekcjonerska wykonana z metalu szlachetnego, a nie zwykła moneta przeznaczona do codziennych płatności. Zainteresowani mogą ją nabyć w oddziałach okręgowych NBP oraz za pośrednictwem sklepu internetowego Kolekcjoner. Cena emisyjna została ustalona na 550 zł.

Polecany artykuł:

Uciekła z ciechocińskiego sanatorium. Miała liczne pogryzienia na ciele!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONETA KOLEKCJONERSKA
MONETA