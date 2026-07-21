Nowe 20 zł już jest! Ma formę srebrnej monety. NBP zaskoczyło kolekcjonerów

NBP wprowadził nową monetę kolekcjonerską

Narodowy Bank Polski po raz kolejny przygotował coś specjalnego dla miłośników numizmatyki. Do sprzedaży trafiła nowa moneta kolekcjonerska, która przyciąga uwagę nie tylko wyglądem, ale także wyjątkowym nawiązaniem do historii polskiego pieniądza.

Srebrna moneta nawiązuje do historii polskiej złotówki

Nowa moneta jest częścią serii poświęconej dziejom polskiego pieniądza. Jej projekt inspirowany jest przedwojenną złotówką z czasów II Rzeczypospolitej. Dzięki temu emisja ma przypominać o ważnych momentach w historii polskiej waluty oraz o wyglądzie dawnych monet.

Na awersie monety odwzorowano stronę główną zabytkowej monety 1 zł z 1929 r. z orłem białym i rokiem 1929. Tło stanowi odwzorowanie ozdobnego portalu nad wejściem do głównej sali Banku Polskiego SA w Warszawie, który mieścił się wówczas przy ul. Bielańskiej. W dolnej części umieszczono współczesne godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” rok emisji 2026 oraz nominał 20 zł - czytamy na stronie nbp.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod zdjęciem. TAK WYGLĄDA NOWA MONETA

Autor: nbp.pl/ Materiały prasowe

Moneta o nominale 20 zł kosztuje krocie

Nowa moneta kolekcjonerska NBP została wykonana ze srebra wysokiej próby Ag 925. Ma średnicę 38,61 mm i waży 28,28 g, dzięki czemu wyróżnia się na tle standardowych monet obiegowych. Jej emisja została ograniczona - do sprzedaży trafi maksymalnie 10 tys. egzemplarzy.

Choć na monecie widnieje nominał 20 zł, jej cena zakupu jest znacznie wyższa. Wynika to z faktu, że jest to emisja kolekcjonerska wykonana z metalu szlachetnego, a nie zwykła moneta przeznaczona do codziennych płatności. Zainteresowani mogą ją nabyć w oddziałach okręgowych NBP oraz za pośrednictwem sklepu internetowego Kolekcjoner. Cena emisyjna została ustalona na 550 zł.