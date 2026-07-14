To najczystsze jeziora w Polsce. Krystaliczna woda jak na Malediwach!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-14 18:00

Nie trzeba lecieć na Malediwy, aby zobaczyć wodę tak czystą, że niemalże widać dno jeziora z kilku metrów. W Polsce znajdują się miejsca, gdzie przejrzysta tafla, jasne plaże i otaczająca przyroda tworzą krajobrazy przypominające egzotyczne kurorty. Jezioro Budzisławskie, Karskie Wielkie czy mazurskie Kirsajty to tylko niektóre z akwenów, które zachwycają wyjątkową czystością.

Jakie jeziora w Polsce są najczystsze?

Jakie jeziora w Polsce są najczystsze? To pytanie w okresie wakacyjnym pojawia się w głowach wielu Polaków. Okazuje się bowiem, że nadal spora część z nas z wielką chęcią odwiedza jeziora, które choć są mniejsze i nie oferują tyle atrakcji co morze i nadmorskie kurorty, to i tak potrafią dostarczyć wiele frajdy w okresie wakacyjnym. Czystość tego typu akwenów to ważna kwestia - które więc mogą pochwalić się wręcz krystaliczną wodą? Szczegóły poniżej.

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Najczystsze jeziora w Polsce. Krystaliczna woda jak na Malediwach

Polska słynie z tysięcy jezior, które zachwycają nie tylko pięknymi krajobrazami, ale także wyjątkowo czystą wodą. Wśród nich znajdują się prawdziwe perełki, gdzie przejrzystość tafli jeziora, dzikie plaże i otaczająca przyroda tworzą warunki przypominające egzotyczne zakątki świata. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie 8 jezior, które w ostatnich latach przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) otrzymały najwyżej ocenioną jakość wody.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu woda jest krystalicznie czysta. Te jeziora to hity wakacji [LISTA]

Plaża nad jeziorem z krystaliczną wodą i lasem w tle. O najczystszych jeziorach w Polsce przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 8

Polskie jeziora alternatywą dla egzotycznych wakacji?

Choć Malediwy kojarzą się z turkusową wodą i rajskimi plażami, Polska również ma miejsca, które potrafią zachwycić niezwykłą przejrzystością wody i pięknem krajobrazu. Najczystsze jeziora w kraju oferują możliwość wypoczynku w naturalnym środowisku, bez konieczności dalekich podróży.

Oczywiście, klimatu rajskich regionów, w tym np. Karaibów czy Malediwów nie da się przebić w stu procentach, ale warto pamiętać, że polskie jeziora potrafią zaskoczyć wyjątkowym urokiem i naturalnym pięknem.

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