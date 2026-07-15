Tragedia na Pomorzu! Ponad 100 gołębi zginęło w pożarze. policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-15 8:44

Dramatyczny pożar na Pomorzu! W płomieniach zginęło ponad 100 gołębi. Ogień wybuchł w nocy z 25 czerwca na jednej z działek przy ul. Gierymskiego w Lęborku. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, którzy rozpoczęli walkę z żywiołem. Śledczy są przekonani, że nie był to przypadek. Wszystko wskazuje na celowe podpalenie. Policja opublikowała zdjęcia kobiety, która może mieć związek ze sprawą, i apeluje o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Gołąb na pierwszym planie. Obok w czerwonym kółku miniatura z wizerunkiem poszukiwanej kobiety. O sprawie czytaj na SE.
Autor: mat. policji/ Pixabay.com

Spłonął gołębnik w Lęborku. Zginęło ponad 100 ptaków

Do pożaru doszło w nocy z 25 czerwca na jednej z działek przy ul. Gierymskiego w Lęborku. Na miejsce skierowano strażaków, którzy walczyli z ogniem. Niestety, w wyniku pożaru spłonął gołębnik, a znajdujące się w nim ptaki nie miały szans na ucieczkę.

Śledczy szybko ustalili, że ogień został podłożony celowo. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania z monitoringu zabezpieczone w okolicy i wytypowali kobietę, która – ich zdaniem – może mieć związek z tym zdarzeniem. Jej wizerunek został opublikowany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Policja publikuje wizerunek kobiety. Może mieć związek z podpaleniem

- Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku prowadzą dochodzenie w sprawie umyślnego zniszczenia gołębnika poprzez jego podpalenie, w wyniku czego spaleniu uległo m.in. ponad 100 gołębi. Do zdarzenia doszło 25 czerwca br. w nocy w Lęborku przy ulicy Gierymskiego. Związek z tym zdarzeniem może mieć kobieta, której wizerunek publikujemy. Wszystkie osoby, które rozpoznają tę kobietę, albo mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy, prosimy o niezwłoczny kontakt z lęborską policją – podają funkcjonariusze z Lęborka.

Policja zwraca się do wszystkich osób, które rozpoznają kobietę widoczną na opublikowanych zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy podpalenia. Świadkowie mogą zgłaszać się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, dzwonić pod numer 47 74 24 859, wysłać wiadomość na adres [email protected] lub skontaktować się z funkcjonariuszami pod numerem alarmowym 112.

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