Tyle kosztują mieszkania w najdroższych kurortach w Polsce. Lider deklasuje konkurencję

Ceny mieszkań w polskich kurortach przekraczają granice. Jest nowy raport

Posiadanie własnego lokalu z bezpośrednim widokiem na morską plażę czy górskie szczyty wiąże się dziś z koniecznością wydania ogromnych środków finansowych. W najbardziej ekskluzywnych polskich miejscowościach turystycznych deweloperzy wyceniają nowe nieruchomości na ponad 30 tysięcy złotych za każdy metr kwadratowy. Najświeższe dane zebrane w raporcie BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazują niesłabnącą drożyznę w segmencie lokali wakacyjnych, chociaż w niektórych mniejszych lokalizacjach można już zaobserwować delikatne spadki stawek.

Najdroższe miejscowości turystyczne. Zakopane na czele stawki

Drugi rok z rzędu na najwyższym stopniu podium zasiada Zakopane. Średnia kwota zakupu jednego metra kwadratowego osiągnęła tam pułap 34,9 tysiąca złotych, co generuje skok o blisko 12 procent w stosunku do ubiegłego roku. Kolejne pozycje w rankingu zajmują przede wszystkim znane ośrodki ulokowane bezpośrednio nad morzem Bałtyckim. Wszystkie szczegóły dotyczące pozostałych drogich lokalizacji można sprawdzić w poniższej galerii zdjęciowej. Reszta materiału znajduje się poniżej.

Tu mieszkania kosztują więcej niż w Warszawie. Ranking najdroższych kurortów zaskakuje [LISTA]

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Ceny mieszkań w Zakopanem wystrzeliły

Zimowa stolica Polski twardo i niezachwianie utrzymuje pozycję lidera w zestawieniu najdroższych kurortów w kraju. Na przestrzeni dwunastu miesięcy przeciętny koszt metra kwadratowego na rynku pierwotnym wzrósł z poziomu 31,2 tysiąca złotych w czerwcu 2025 roku do aż 34,9 tysiąca złotych w czerwcu 2026 roku, czyli o dokładnie 3,7 tysiąca złotych, co daje podwyżkę o około 12 procent. Skąd takie ceny?

To bezpośredni efekt ogromnej popularności Zakopanego oraz drastycznie kurczącej się bazy wolnych działek pod nowe obiekty. Miasto pod Giewontem nieustannie przyciąga tłumy turystów zarówno latem, jak i zimą, a nabywcy dopłacają nie tylko za same lokale, ale przede wszystkim za wysoki prestiż posiadania adresu w tym wyjątkowym miejscu.