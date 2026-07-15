Zerwane dachy i powalone drzewa. Strażacy walczą ze skutkami burz na Podkarpaciu

Gwałtowne burze nad Podkarpaciem. Blisko 60 interwencji strażaków

Pogoda w regionie nadal daje się we znaki, a silne wyładowania atmosferyczne przynoszą kolejne zniszczenia. We wtorek (14 lipca) województwo podkarpackie zmagało się z silnymi nawałnicami. Funkcjonariusze straży pożarnej wyjeżdżali do akcji prawie 60 razy.

Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic, posesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach – informuje st. bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Trzykrotnie ratownicy musieli interweniować, by chronić uszkodzone zadaszenia na domach oraz obiektach gospodarczych. W miejscowości Nowy Lubliniec, leżącej w powiecie lubaczowskim, porywisty wiatr naruszył pokrycie dachowe na budynku wielorodzinnym.

Z największą liczbą wezwań mierzyli się strażacy z powiatów: jarosławskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Na szczęście nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych w przypadku zapowiedzi burzy zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi – apeluje st. bryg. Marcin Betleja

Nowe ostrzeżenia RCB przed burzami

Sytuacja meteorologiczna pozostaje niespokojna, dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne komunikaty SMS z ostrzeżeniami. Powiadomienia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i małopolskiego, jak również wybranych powiatów na Śląsku, Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Ziemi Lubuskiej.

Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni