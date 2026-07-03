Widok z tego miejsca na Bieszczady zapiera dech. Ruiny zamku i rzeka San. Znów można tam wchodzić

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-03 13:15

To piękne miejsce, którego nie można przegapić w drodze na Bieszczady. Chodzi o Zamek Sobień, a właściwie jego ruiny, które znajdują się we wsi Manasterzec. Obok znajduje się platforma widokowa, z której rozciągają się nieziemskie widoki. Po roku przerwy znów można korzystać z atrakcji.

Ruiny Zamku Sobień otoczone gęstym lasem. Na dziedzińcu grupa turystów. O otwarciu atrakcji przeczytasz na SE.
Autor: Nadleśnictwo Lesko/ Materiały prasowe

Tej perełki nie można przegapić w drodze w Bieszczady. Ruiny Zamku Sobień to  pozostałość po średniowiecznej budowli obronnej. Znajdziecie je we wsi Manasterzec pod Sanokiem, a znajdują się na niewielkim wzniesieniu.   Z ruin zamku rozpościera się niezwykły widok na rzekę San!

Atrakcja była w ostatnim czasie niedostępna, jednak  jest już otwarta. Zakończyły się prace konserwatorskie, archeologiczne i zabezpieczające, prowadzone przez Nadleśnictwo Lesko.

Same ruiny zamku dawniej gęsto porośnięte roślinnością, zostały odsłonięte, co ułatwia do nich dostęp.

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Zamek Sobień. Posiadłość owiana legendami

Sobień jest średniowiecznym zamkiem, znajdujący się na granicy Pogórza Bukowskiego i Gór Słonnych. W pierwszym z wpisów pojawił się jako własność królewska Soban. Władysław Jagiełło nadał zamek rycerskiemu rodowi Kmitów. To właśnie z Kmitami wiążą się legendy, jakimi owiany jest zamek Sobień. O Czarnej Damie można przeczytać w książce "Legendy zamków karpackich". Bartłomiej Grzegorz Sala przytoczył kilka legend dotyczących zamku, jednak ta o Czarnej Damie jest niezwykle przejmująca. Opowiada o tym, jak Jan Kmita musiał opuścić warownię, udając się w "ważnych sprawach". W zamku została jego żona Anna z dworem. W tym czasie zamek najechali Węgrzy, twierdza stanęła w płomieniach. Anna zachowując spokój, przygotowała się na śmierć. Gdy Jan Kmita powrócił, zastał zgliszcza, ślubował, że zamek odbuduje. Nigdy nie wziął drugiej żony i nie pozostawił dziedzica. A gdy tylko śmierć zbliżała się do kogokolwiek z rodziny Kmitów, na zamku widywano Czarną Damę.

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