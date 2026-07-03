Pożar w bloku! To wszystko przez hulajnogę? Mama i syn trafili do szpitala. Dramat w Rzeszowie

Do dramatycznego pożaru doszło w piątek (3 lipca) w bloku na ulicy Jana Twardowskiego w Rzeszowie. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że przyczyną pożaru mogła być hulajnoga elektryczna. Ewakuowano dwie osoby, mamę i syna.