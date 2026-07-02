Zasadził ją król Jan III Sobieski. Ta lipa rośnie na Podkarpaciu i właśnie zdobyła zaszczytny tytuł!

Ponad trzystuletnia lipa z Przeworska, z którą wiąże się legenda o polskim monarsze, zdobyła prestiżowy laur.

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki głosowania i szczegóły dotyczące tego niezwykłego pomnika przyrody z królewską tradycją w tle.

Tegoroczny czerwiec upłynął pod znakiem walki o zaszczytny laur dla Drzewa Roku. Spośród szesnastu nominowanych najwięcej uznania zdobyła przeworska Lipa Sobieskiego, zdobywając 3929 głosów internautów. Drugą pozycję wywalczył wielkopolski Dąb Krzysztof z rezultatem 2749 wskazań. Na najniższym stopniu podium zameldował się Dąb Bartosz z województwa warmińsko-mazurskiego, który zyskał 2441 głosów. Ogółem w całym plebiscycie zgromadzono niemal dwadzieścia tysięcy kliknięć wspierających poszczególne kandydatury.

Oto zestawienie pozostałych uczestników rywalizacji:

Dąb Folwarczny – 2279 głosów

Dąb Marcina Rożka – 1647 głosów

Dąb Józef – 1489 głosów

Dąb Fusia – 1214 głosów

Święta Lipka – 709 głosów

Sosna Strażniczka – 637 głosów

Topola Obrońców – 461 głosów

Dąb Lubiech – 409 głosów

Topola Marzanna – 391 głosów

LipoCello – 379 głosów

Dąb Staszek – 364 głosy

Melodia Loary – 333 głosy

Dąb w Grzebienisku – 159 głosów

Po raz kolejny zakończyliśmy konkurs o tytuł Drzewa Roku w Polsce. Po raz kolejny zwyciężyła społeczność najlepiej w tym roku zorganizowana, ale i najbardziej zdeterminowana. To oddanie sprawie jest niezwykle ważne w każdym działaniu społecznym. Potrzeba nam sił, potrzeba nam motywacji, potrzeba zrozumienia i współpracy z innymi. Ten wyścig o tytuł Drzewa Roku nie jest prosty i wymaga stałej mobilizacji podczas trwania głosowania. Zwycięstwo jest sukcesem społeczności zgromadzonej wokół drzewa, wokół idei wspomagania przyrody i zjednoczonej chęcią zwycięstwa. Nie każdy wygrywa. Mamy też miejsce drugie, trzecie czy piąte i czternaste, ale mobilizacja i intencja są niezwykle cenne i trzeba je podkreślać. Dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach - powiedział Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja.

Lipa z Przeworska: Drzewo posadzone przez Jana III Sobieskiego?

Zwycięski okaz to lipa drobnolistna, której wiek szacuje się na ponad trzy stulecia. Jej siedlisko znajduje się na terenie przeworskiego zespołu pałacowego, gdzie dawniej urzędował arystokratyczny ród Lubomirskich, a dziś działa placówka muzealna. Przekazywane z pokolenia na pokolenie historie wiążą początki tego drzewa z postacią Jana III Sobieskiego. Wiadomo ze źródeł historycznych, że słynny wódz rzeczywiście zaszczycił to miasto swoją obecnością u schyłku XVII wieku, co nadaje lokalnym opowieściom spory ładunek prawdopodobieństwa.

Status prawnej ochrony i miano pomnika przyrody nadano tej roślinie trzydzieści lat temu. Od niedawna turystów przybywających w to miejsce wita dodatkowa atrakcja – u stóp majestatycznego pnia zainstalowano rzeźbę dawnego pana na włościach, Andrzeja Lubomirskiego, odpoczywającego na parkowej ławce.

Źródło: materiały prasowe Klubu Gaja