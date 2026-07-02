Pijani rodzice opiekowali się dwulatkiem. Podczas interwencji zaatakowali policjantów

Awantura na klatce schodowej

Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu o awanturze, którą pijani rodzice mieli wszcząć przy swoim dwuletnim synku. Kłótnia zaczęła się już na klatce schodowej bloku w Kołobrzegu, gdzie – jak ustalili policjanci – przewrócony został wózek dziecięcy.

Na miejsce wysłano patrol, który zastał roztrzęsioną rodzinę i wyraźne ślady awantury.

Agresja wobec policjantów

Badanie trzeźwości rodziców nie pozostawiło wątpliwości: 19‑letnia matka miała 2 promile alkoholu, a 21‑letni ojciec 2,4 promila.

W trakcie interwencji oboje zaczęli szarpać funkcjonariuszy, pluć na nich i kopać. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że konieczne było wezwanie dodatkowego patrolu. Dopiero po jego przyjeździe udało się obezwładnić agresywnych rodziców i założyć im kajdanki.

Zarzuty i konsekwencje

Para została zatrzymana i przewieziona do policyjnej celi, gdzie trzeźwiała. Oboje usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, za co grozi im nawet 3 lata więzienia.

Dwulatek pod opieką państwa

Najważniejsze było bezpieczeństwo dziecka. Dwulatek został natychmiast przekazany do pogotowia opiekuńczego. O sprawie jego nietrzeźwych rodziców poinformowano sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszym losie chłopca.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie