Grzybiarze ruszyli do lasów. W tym regionie zbiory robią potężne wrażenie

Grzybiarze w gotowości. Leśne spacery już teraz przynoszą rezultaty

Mamy dopiero początek sierpnia i na jesienny rozkwit leśnego runa musimy jeszcze chwilę zaczekać. Mimo to entuzjaści grzybobrania już teraz donoszą o sporych sukcesach podczas spacerów. Wilgoć i odpowiednie temperatury zwiastują, że w najbliższym czasie zbiory mogą okazać się jeszcze obfitsze.

Jak wynika z informacji gromadzonych przez portal sezonnagrzyby.pl, miniony tydzień przyniósł szczególnie korzystne warunki w okolicach Koszalina. W tym powiecie pasjonaci grzybów notowali zdecydowanie najwięcej sukcesów.

Powiat koszaliński deklasuje konkurencję

Statystyki z ostatnich dni dowodzą, że okolice Koszalina to obecnie raj dla poszukiwaczy grzybów. W ciągu tygodnia z tego rejonu spłynęło jedenaście relacji, przekładających się łącznie na 14 kilogramów świeżych zbiorów. Stanowi to niemal połowę, bo blisko 42 procent, wszystkich udokumentowanych przypadków w województwie zachodniopomorskim. Taki wynik stawia koszalińskie lasy w czołówce lokalizacji polecanych tuż przed główną falą grzybowego szaleństwa.

Jesienne zbiory jeszcze przed nami

Na prawdziwy wysyp grzybów trzeba jednak jeszcze poczekać. Pierwsze dni sierpnia dają jedynie przedsmak tego, co nastąpi wkrótce, gdy aura stanie się optymalna.

Kluczowym czynnikiem decydującym o wielkości wysypu jest bowiem stan nawilgocenia gleby. Jeśli więc opadom deszczu będzie towarzyszyć przyjemne ciepło, grzybnia błyskawicznie wytworzy nowe okazy. Z tego powodu warto stale śledzić pogodę, bo sytuacja na ściółce potrafi zmienić się w mgnieniu oka.

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Gdzie najlepiej jechać na grzyby? Te powiaty warto odwiedzić w najbliższy weekend

Aktualne zgłoszenia grzybiarzy mogą być cenną podpowiedzią dla osób, które planują wyprawę do lasu. Trzeba jednak pamiętać, że grzyby często pojawiają się bardzo lokalnie, dlatego nawet w obrębie jednego powiatu sytuacja może znacząco się różnić. Z danych publikowanych przez serwis sezonnagrzyby.pl wynika, że obecnie szczególną uwagę warto zwrócić na powiat koszaliński. Dobre wieści płyną także z innych części kraju. Obiecująco wygląda sytuacja w powiecie złotowskim w Wielkopolsce oraz w powiecie toruńskim w województwie kujawsko-pomorskim.

Potrafisz rozpoznać grzyby ze zdjęcia? UWAGA! Łatwo się pomylić