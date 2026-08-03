Tour de Pologne 2026: Pierwszy etap za nami. Peleton dojechał do Koszalina

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-03 17:21

I etap tegorocznego Tour de Pologne dobiegł końca, a peleton finiszował w Koszalinie. Zawodnicy ruszyli z Gdyni, rywalizując o zwycięstwo na inaugurację wyścigu, a miejscowi fani kolarstwa mogli podziwiać zmagania sportowców na żywo. Publikujemy zdjęcia z mety tego etapu.

Koszalin na trasie Tour de Pologne 2026

Tegoroczna rywalizacja w ramach Tour de Pologne wystartowała w Gdyni, prowadząc kolarzy malowniczymi drogami Pomorza. Finał inauguracyjnego etapu wyznaczono na ulicach Koszalina, co stanowiło duże wydarzenie dla tej miejscowości, ponownie goszczącej prestiżowy wyścig. Od wczesnych godzin porannych trwały intensywne prace organizacyjne – montowano barierki, zabezpieczano trasę i szykowano miejsca dla publiczności oczekującej na sportowe emocje.

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Tłumy kibiców czekały na peleton w Koszalinie

Na trasie przejazdu zgromadziły się rzesze mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Dla lokalnej społeczności była to niepowtarzalna szansa na obcowanie z kolarstwem na najwyższym poziomie i podziwianie czołowych zawodników rywalizujących w tym prestiżowym wyścigu etapowym. Zdjęcia z tego dnia zamieszczamy poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tour de Pologne Koszalin

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Zwycięzca pierwszego etapu Tour de Pologne 2026

Walka o wygraną na pierwszym odcinku trwała aż do samej mety w Koszalinie. Stawką był nie tylko triumf etapowy, ale i pierwsze, prestiżowe koszulki liderów w poszczególnych klasyfikacjach. Ostatecznie z triumfu mógł cieszyć się Jonathan Milan, reprezentujący barwy grupy Lidl-Trek.

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Trasy wszystkich etapów Tour de Pologne 2026

  • Etap I: Gdynia - Koszalin
  • Etap II: Międzyzdroje - Szczecin
  • Etap III: Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra
  • Etap IV: Żagań - Karpacz
  • Etap V: Opole - Kocierz Resort
  • Etap VI: Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska
  • Etap VII: Kopalnia Soli Wieliczka (jazda indywidualna na czas)

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Co przyniesie II etap Tour de Pologne 2026?

Kolejny dzień rywalizacji, zaplanowany na 4 sierpnia, rozpocznie się w nadmorskich Międzyzdrojach, a finisz przewidziano w Szczecinie. Do przejechania będzie trasa o długości 151 kilometrów. Stanowi to zauważalnie krótszy dystans w porównaniu z liczącym 234 km otwarciem wyścigu.

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