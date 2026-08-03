Tour de Pologne 2026: Pierwszy etap za nami. Peleton dojechał do Koszalina

Koszalin na trasie Tour de Pologne 2026

Tegoroczna rywalizacja w ramach Tour de Pologne wystartowała w Gdyni, prowadząc kolarzy malowniczymi drogami Pomorza. Finał inauguracyjnego etapu wyznaczono na ulicach Koszalina, co stanowiło duże wydarzenie dla tej miejscowości, ponownie goszczącej prestiżowy wyścig. Od wczesnych godzin porannych trwały intensywne prace organizacyjne – montowano barierki, zabezpieczano trasę i szykowano miejsca dla publiczności oczekującej na sportowe emocje.

Tłumy kibiców czekały na peleton w Koszalinie

Na trasie przejazdu zgromadziły się rzesze mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Dla lokalnej społeczności była to niepowtarzalna szansa na obcowanie z kolarstwem na najwyższym poziomie i podziwianie czołowych zawodników rywalizujących w tym prestiżowym wyścigu etapowym. Zdjęcia z tego dnia zamieszczamy poniżej.

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Tour de Pologne Koszalin

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Zwycięzca pierwszego etapu Tour de Pologne 2026

Walka o wygraną na pierwszym odcinku trwała aż do samej mety w Koszalinie. Stawką był nie tylko triumf etapowy, ale i pierwsze, prestiżowe koszulki liderów w poszczególnych klasyfikacjach. Ostatecznie z triumfu mógł cieszyć się Jonathan Milan, reprezentujący barwy grupy Lidl-Trek.

Trasy wszystkich etapów Tour de Pologne 2026

Etap I: Gdynia - Koszalin

Etap II: Międzyzdroje - Szczecin

Etap III: Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra

Etap IV: Żagań - Karpacz

Etap V: Opole - Kocierz Resort

Etap VI: Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska

Etap VII: Kopalnia Soli Wieliczka (jazda indywidualna na czas)

Co przyniesie II etap Tour de Pologne 2026?

Kolejny dzień rywalizacji, zaplanowany na 4 sierpnia, rozpocznie się w nadmorskich Międzyzdrojach, a finisz przewidziano w Szczecinie. Do przejechania będzie trasa o długości 151 kilometrów. Stanowi to zauważalnie krótszy dystans w porównaniu z liczącym 234 km otwarciem wyścigu.