Polscy kolarze w walce o zwycięstwo. Oto skład na Tour de Pologne 2026

Polacy na Tour de Pologne 2026. Skład naszej reprezentacji

W obecnym roku kibice będą mogli kibicować siedmiu polskim kolarzom, którzy wystartują w barwach reprezentacji narodowej. Wśród powołanych zawodników znaleźli się:

Marceli Bogusławski

Jakub Kaczmarek

Tobiasz Pawlak

Patryk Stosz

Norbert Banaszek

Filip Gruszczyński

Radosław Frątczak.

To ta grupa kolarzy zaprezentuje swoje umiejętności, przemierzając zróżnicowane trasy biegnące przez wiele regionów naszego kraju.

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Tour de Pologne Koszalin

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Czym jest wyścig Tour de Pologne?

Tour de Pologne to prestiżowe wydarzenie kolarskie, które należy do najważniejszych imprez sportowych w Polsce, będąc jednocześnie jedynym wyścigiem z prestiżowego cyklu UCI WorldTour w naszym kraju. Co roku przyciąga nie tylko światową elitę kolarstwa, ale również tłumy entuzjastów, którzy gorąco wspierają zawodników zarówno na trasie, jak i na metach kolejnych etapów. Obecna edycja znów gwarantuje ogromną dawkę sportowych wrażeń, a fani liczą na mocny akcent ze strony biało-czerwonych.

Tour de Pologne. Inauguracja na trasie Gdynia-Koszalin

Zmagania w tegorocznym wyścigu rozpoczęły się w Gdyni, skąd peleton wyruszył w kierunku Koszalina. Inauguracyjny etap, liczący imponujące 234 kilometry, stanowić będzie pierwszą okazję do walki o triumf etapowy i wywalczenie przewagi w klasyfikacji generalnej.

Trasy i etapy podczas Tour de Pologne 2026

Etap I Gdynia-Koszalin

Etap II Międzyzdroje-Szczecin

Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra

Etap IV Żagań-Karpacz

Etap V Opole-Kocierz Resort

Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska

Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas

Tegoroczny harmonogram pokazuje, że trasa wyścigu poprowadzi przez niezwykle różnorodne zakątki Polski. Kolarze zawitają do kolejnych nadmorskich miejscowości, by w kolejnych dniach przenieść się w głąb kraju. Ponieważ każdy z etapów może istotnie wpłynąć na układ sił w klasyfikacji generalnej, walka o cenne sekundy będzie toczyć się od samego początku wyścigu.