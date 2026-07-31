Awantura na stacji w Czaplinku. Agresywny 21-latek trafił na komisariat

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-31 13:39

Młody mężczyzna wszczął awanturę na stacji kolejowej w Czaplinku, wyzywał funkcjonariuszy i nie reagował na polecenia. Interwencja Straży Ochrony Kolei zakończyła się użyciem siły fizycznej, a 21‑latek trafił prosto na komisariat policji.

Dach radiowozu Straży Ochrony Kolei na stacji w Czaplinku. W tle pociąg i pasażerowie. O interwencji SOK przeczytasz na SE.
Autor: Straż Ochrony kolei/ Materiały prasowe

Awantura na peronie

Do zdarzenia doszło 28 lipca na stacji kolejowej w Czaplinku. Według Straży Ochrony Kolei jeden z podróżnych zachowywał się agresywnie i wulgarnie, zakłócając porządek publiczny. Jego krzyki i wyzwiska wzbudziły niepokój wśród osób oczekujących na pociąg.

Mężczyzna – jak ustalono, 21‑letni mieszkaniec Gdańska – nie wykonywał żadnych poleceń mundurowych. Zamiast się uspokoić, miał jeszcze bardziej eskalować swoje zachowanie.

Interwencja SOK

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Grupy Operacyjno‑Interwencyjnej SOK z Wrocławia. Mundurowi próbowali opanować sytuację, jednak młody mężczyzna stał się jeszcze bardziej agresywny. Wyzywał interweniujących strażników i nie pozwalał na bezpieczne przeprowadzenie czynności.

W związku z tym konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze obezwładnili awanturnika, stosując siłę fizyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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Finał na komisariacie

Po obezwładnieniu 21‑latek został przekazany policjantom, którzy prowadzili dalsze czynności. Mężczyzna trafił na komisariat policji w Czaplinku, gdzie będzie odpowiadał za swoje zachowanie.

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