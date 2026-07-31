Awantura na stacji w Czaplinku. Agresywny 21-latek trafił na komisariat

Awantura na peronie
Do zdarzenia doszło 28 lipca na stacji kolejowej w Czaplinku. Według Straży Ochrony Kolei jeden z podróżnych zachowywał się agresywnie i wulgarnie, zakłócając porządek publiczny. Jego krzyki i wyzwiska wzbudziły niepokój wśród osób oczekujących na pociąg.
Mężczyzna – jak ustalono, 21‑letni mieszkaniec Gdańska – nie wykonywał żadnych poleceń mundurowych. Zamiast się uspokoić, miał jeszcze bardziej eskalować swoje zachowanie.
Interwencja SOK
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Grupy Operacyjno‑Interwencyjnej SOK z Wrocławia. Mundurowi próbowali opanować sytuację, jednak młody mężczyzna stał się jeszcze bardziej agresywny. Wyzywał interweniujących strażników i nie pozwalał na bezpieczne przeprowadzenie czynności.
W związku z tym konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze obezwładnili awanturnika, stosując siłę fizyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Finał na komisariacie
Po obezwładnieniu 21‑latek został przekazany policjantom, którzy prowadzili dalsze czynności. Mężczyzna trafił na komisariat policji w Czaplinku, gdzie będzie odpowiadał za swoje zachowanie.