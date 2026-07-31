Tour de Pologne 2026 rozpocznie się na Pomorzu

83. Tour de Pologne odbędzie się w dniach od 3 do 9 sierpnia 2026 roku. Rywalizacja rozpocznie się w Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Trasa liczyć będzie 234 kilometry, co czyni ją najdłuższym etapem tegorocznej edycji. Choć początek wyścigu zaplanowano nad Bałtykiem, peleton będzie stopniowo przemieszczał się na południe Polski. Tegoroczna edycja rozgrywana jest pod hasłem "Północ–Południe", a finał zaplanowano w Wieliczce.

Trasa Gdynia – Koszalin nie będzie łatwa

Pierwszy etap może wydawać się sprzyjający sprinterom, jednak profil trasy sugeruje zupełnie inny scenariusz. Kolarze będą musieli pokonać ponad 2 tysiące metrów przewyższenia. Szczególnie ważnym punktem będzie premia górska na Górze Chełmskiej. Wzniesienie znajduje się zaledwie około sześciu kilometrów przed metą w Koszalinie. Taki układ może sprzyjać atakom zawodników specjalizujących się w wyścigach klasycznych lub walczących o klasyfikację generalną.

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Tour de Pologne Koszalin. Kiedy kolarze pojawią się w Koszalinie?

Pierwszy etap odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia. Wiadomo, że peleton powinien dotrzeć do Koszalina w godzinach popołudniowych. Mieszkańcy miasta oraz kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu i zamknięciami ulic na trasie przejazdu zawodników.

O której godzinie kolarze pojawią się w okolicach Koszalina?

Zgodnie z orientacyjnym harmonogramem przygotowanym przez organizatorów, przy zakładanej średniej prędkości peletonu wynoszącej 41 km/h kolarze pojawią się w regionie Koszalina w godzinach popołudniowych. Około 16:23 zawodnicy będą walczyć o punkty na Premii Górskiej PZU III kategorii na Górze Chełmskiej, po czym ruszą w kierunku finiszu. Metę pierwszego etapu, zlokalizowaną przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie, peleton powinien osiągnąć około godz. 16:32. Organizatorzy podkreślają jednak, że są to godziny orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od tempa rywalizacji.

Autor: Tour de Pologne/ Materiały prasowe