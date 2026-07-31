Księża spowiadają na Pol'and'Rock Festival do 3 nad ranem. Wyjątkowe miejsce na terenie imprezy

Pol'and'Rock Festival oferuje wyjątkową strefę spotkań z duchownymi

Pol'and'Rock Festival to znacznie więcej niż tylko występy muzyczne na głównych scenach. Uczestnicy mogą odwiedzić specjalnie przygotowaną strefę, w której panuje zupełnie inny klimat niż pod barierami koncertowymi. W tak zwanym festiwalowym kościele trwają codzienne rozmowy, spotkania i wspólne modlitwy przy dźwiękach religijnej muzyki. Na chętnych czekają wolontariusze, a także osoby duchowne, które chętnie wysłuchają opowieści o wierze oraz zwykłych, życiowych trudnościach. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kościół na Pol'and'Rock Festival [ZDJĘCIA]

13

Spowiedź na Pol'and'Rock Festival możliwa w środku nocy

Niezwykle charakterystycznym elementem tej przestrzeni jest opcja odbycia sakramentu pokuty. Księża dyżurują w wyznaczonym miejscu do bardzo późnych godzin nocnych - często kończą posługę dopiero około godziny 3 nad ranem. Takie rozwiązanie pozwala festiwalowiczom na przystąpienie do spowiedzi w dowolnym momencie, kiedy tylko poczują wewnętrzną potrzebę oczyszczenia sumienia.

Nocne spowiedzi stanowią dla ogromnej liczby osób bardzo cenne i niezapomniane przeżycie. Organizatorzy tej strefy zawsze głośno powtarzają, że każdy gość jest tam mile widziany i nikt nie podlega krytyce.

Festiwalowy kościół to miejsce warsztatów i dyskusji

Zbudowany na czas imprezy kościół służy jednak nie tylko do celów czysto religijnych. Na jego terenie regularnie odbywają się liczne warsztaty edukacyjne, zajęcia integrujące przybyłych gości oraz merytoryczne dyskusje na różnorodne tematy. To również idealna przestrzeń do nawiązywania nowych znajomości z innymi uczestnikami imprezy lub po prostu zaczerpnięcia oddechu od wszechobecnego zgiełku.

Tego typu punkt od wielu lat na stałe wpisuje się w krajobraz Pol'and'Rock Festival. Jego obecność doskonale udowadnia, że pomiędzy szaleństwem i głośnymi koncertami można odnaleźć przestrzeń na głębszą refleksję.