Rusza 32. Pol'and'Rock Festival. Tłumy opanowały lotnisko w Czaplinku

Muzyczna petarda na scenie

Tegoroczna edycja to prawdziwa uczta dla fanów rocka, metalu i alternatywy. Na scenie pojawią się giganci z Polski i ze świata: Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Myslovitz, Dżem oraz Nocny Kochanek. To zestaw, który gwarantuje trzy dni nieprzerwanej energii, mocnych riffów i koncertów, które przechodzą do historii.

Publiczność już od środy gromadzi się pod sceną, testując nagłośnienie i rozgrzewając gardła przed wielkim otwarciem. W powietrzu czuć ekscytację – każdy wie, że Pol’and’Rock to nie tylko festiwal, ale styl życia.

Akademia Sztuk Przepięknych: spotkania, które inspirują

Muzyka to jednak tylko część tego, co dzieje się w Czaplinku. W Akademii Sztuk Przepięknych zaplanowano spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Agatą Kuleszą, Julią Szeremetą oraz Sławoszem Uznańskim‑Wiśniewskim – polskim astronautą, który podbija kosmos i wyobraźnię młodych ludzi.

To przestrzeń, w której festiwalowicze mogą odpocząć od koncertowego zgiełku, posłuchać inspirujących historii i zadać pytania, które nie zawsze padają w codziennych rozmowach.

Strefy i atrakcje dla każdego

Pol’and’Rock to festiwal otwarty dla wszystkich – od najmłodszych po seniorów. Na terenie imprezy działają różne strefy tematyczne, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Rodziny z dziećmi mają swoje bezpieczne przestrzenie, a osoby szukające relaksu mogą odpocząć w cieniu drzew lub przy food truckach.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Strefa Zdrowia. Można tam bezpłatnie wykonać badania wątroby, tarczycy, USG jąder, a także skonsultować się z diabetologiem. To inicjatywa, która od lat przyciąga tłumy – bo festiwal to nie tylko zabawa, ale też troska o siebie.

Parking? Wciąż są miejsca

Mimo gigantycznej frekwencji, sytuacja parkingowa jest zaskakująco dobra. Jak informuje reporterka „Super Expressu”, kierowcy nadal mogą znaleźć wolne miejsca. Ruch jest płynny, a służby porządkowe sprawnie kierują samochody na kolejne sektory.

Na festiwal można również dojechać pociągiem. Polregio uruchomiło ponad 200 połączeń, dzięki którym można bezpiecznie dojechać i wrócić z Czaplinka

Tradycja od 1995 roku

Festiwal organizowany przez Jerzego Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się nieprzerwanie od 1995 roku. Przez 23 lata funkcjonował jako Przystanek Woodstock, a jego największym domem był Kostrzyn nad Odrą. Od 2021 roku impreza odbywa się na Pomorzu Zachodnim, gdzie znalazła nową przestrzeń i nowe możliwości.

Czaplinek znów jest stolicą wolności

Pol’and’Rock Festival dopiero się rozpędza, a już widać, że będzie to jedna z najbardziej energetycznych edycji ostatnich lat. Tysiące namiotów, setki tysięcy ludzi, muzyka, inspiracje, zdrowie i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że Broczyno na kilka dni staje się najgłośniejszym i najbardziej kolorowym miejscem w Polsce.

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