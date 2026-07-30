Chwile grozy na spływie kajakowym. 14-latkę porwał nurt

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-30 8:50

Nastolatki wypadły z kajaka, silny nurt porwał jedną z nich, a akcja ratunkowa rozegrała się w sekundach. Policjanci z Oddziału Prewencji w Szczecinie, pełniący służbę w powiecie kołobrzeskim, ruszyli na pomoc 14‑latce, która utknęła po drugiej stronie Parsęty, w pobliżu przewróconego i niemal całkowicie zanurzonego kajaka.

Niebezpieczny spływ

Do dramatycznych scen doszło we wtorkowe popołudnie na Parsęcie w Kołobrzegu. Dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie o dwóch nastolatkach, które wypadły z kajaka podczas spływu. Gdy patrol dotarł na miejsce, jedna z dziewczynek była już bezpieczna na brzegu. Druga – 14‑latka – walczyła z silnym nurtem po przeciwnej stronie rzeki.

Nurt był tak mocny, że nie było możliwości dotarcia do niej z lądu. W pobliżu znajdował się jednak inny kajak. Policjant wskoczył do niego i przepłynął przez rwącą wodę, docierając do wyziębionej i roztrzęsionej nastolatki.

Błyskawiczna akcja policjantów

Funkcjonariusze wyciągnęli dziewczynkę na brzeg i przekazali pod opiekę opiekunów. Jak ustalono, kajak nastolatek został zniesiony przez nurt na przewrócony konar drzewa. Uderzenie wytrąciło je z równowagi i obie wpadły do wody. Kamizelki ratunkowe utrzymały je na powierzchni, jednak jedna z nich nie była w stanie samodzielnie wydostać się z pułapki silnego nurtu.

Policjanci wykazali się profesjonalizmem, opanowaniem i natychmiastową reakcją. Dzięki temu nie doszło do tragedii.

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Ostrożność na wodzie to podstawa

Służby przypominają, że nawet spokojnie wyglądająca rzeka może skrywać niebezpieczne prądy, przeszkody pod powierzchnią i miejsca, w których sytuacja zmienia się w ułamku sekundy. Organizatorzy spływów apelują o stosowanie się do zaleceń, korzystanie z kamizelek ratunkowych i dobieranie trasy do umiejętności uczestników.

Policjant w kajaku na rzece. Na miniaturze funkcjonariusze przy wraku. O akcji ratunkowej w Kołobrzegu przeczytasz na SE.
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