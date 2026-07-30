Groźny wypadek na Pomorzu! Dachowanie auta było dopiero początkiem szokujących odkryć

Groźne dachowanie pod Wejherowem. Interwencja policji przyniosła zaskakujący finał

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb w poniedziałek, 27 lipca, około godziny 9.30. Na leśnym odcinku drogi pomiędzy Gniewem a Rybnem doszło do dachowania samochodu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni kierowca forda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, który dachował, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki.

Podczas interwencji policjanci znaleźli przy 19-latku niewielką ilość marihuany. Szybko ustalili również, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a narkotest wykazał obecność amfetaminy. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, które potwierdzą lub wykluczą obecność narkotyków w organizmie. Na tym jednak interwencja się nie zakończyła.

W trakcie czynności na miejsce przyjechał audi kolega 19-latka. Choć był trzeźwy i narkotest dał wynik negatywny, policjanci znaleźli w jego samochodzie niewielką ilość substancji przypominającej mefedron. Dodatkowo okazało się, że 41-latek prowadził mimo dwóch obowiązujących sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- Na tym nie zakończyły się ustalenia funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał również 35-letni mężczyzna. W tym przypadku po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Po potwierdzeniu jego aktualnego miejsca przebywania poszukiwania zostały zakończone – czytamy w komunikacie.

Obaj kierowcy trafili do policyjnego aresztu. Grożą im surowe kary

Zarówno 19-letni kierowca forda, jak i 41-letni kierowca audi zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Pierwszy odpowie m.in. za kierowanie bez uprawnień i pod wpływem narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia. Drugiemu, który złamał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj usłyszą również zarzuty dotyczące posiadania narkotyków, zagrożone karą do 3 lat więzienia.

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