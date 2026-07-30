Dlaczego w Warszawie zawyją syreny? Wyjaśniamy powód alarmu

1 sierpnia o godz. 17 w Warszawie, na Mazowszu i w wielu miejscach w Polsce uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Sygnał będzie trwał minutę i ma charakter wyłącznie treningowy oraz upamiętniający.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i przekazanie tej informacji bliskim.

Godzina "W". Warszawa zatrzyma się na minutę i odda hołd bohaterom

Zgodnie z zapowiedzią władz w sobotę o godz. 17 uruchomiony zostanie jednominutowy ciągły sygnał syren alarmowych. To standardowy sygnał wykorzystywany przez system ostrzegania ludności, jednak tym razem będzie miał wyłącznie charakter symboliczny. Data i godzina nie są przypadkowe. 1 sierpnia o godzinie 17, czyli w Godzinę "W", rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Każdego roku o tej samej porze w całym kraju oddawany jest hołd uczestnikom jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

W tym roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Warszawie o tej godzinie tradycyjnie na minutę zamiera ruch, a mieszkańcy zatrzymują się, by uczcić pamięć powstańców. W wielu innych miejscowościach odbędą się uroczystości rocznicowe oraz wspólne upamiętnienie uczestników zrywu z 1944 roku.

Sygnał będzie można usłyszeć na terenie całego województwa mazowieckiego, a także w wielu miastach i gminach w całej Polsce. Samorządy oraz wojewodowie co roku podejmują decyzję o włączeniu syren jako elementu obchodów rocznicowych, często łącząc je również z testem sprawności systemów alarmowania.

Służby podkreślają, że mieszkańcy nie powinni traktować sygnału jako ostrzeżenia o zagrożeniu. Nie będzie on oznaczał konieczności podejmowania żadnych działań ani ewakuacji. Urzędy apelują o zachowanie spokoju oraz przekazanie tej informacji rodzinie, sąsiadom i znajomym, zwłaszcza osobom starszym lub takim, które mogą zaniepokoić się dźwiękiem syren.