Pogoda dla Warszawy: 31 lipca - 2 sierpnia

Mieszkańców Warszawy czeka weekend, który pogodowo podzieli się na dwie zupełnie różne części. Początek będzie ekstremalnie gorący i słoneczny, jednak już w sobotę aura zmieni się diametralnie, przynosząc gwałtowne ochłodzenie. Termometry pokażą wartości niższe o ponad dziesięć stopni, a na niebie zamiast słońca zagoszczą chmury i deszcz. To będzie prawdziwy pogodowy rollercoaster.

Piątek: apogeum upałów w stolicy

Weekend rozpocznie się w Warszawie pod znakiem bezchmurnego nieba i bardzo wysokich temperatur, które zdominują całą dobę. Piątek, 31 lipca, zapowiada się na najcieplejszy dzień tego okresu, z wartościami typowymi dla fali upałów. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać nawet około 40 stopni Celsjusza. Noc również nie przyniesie wytchnienia, z temperaturą minimalną utrzymującą się na poziomie około 22 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota: gwałtowne załamanie pogody

Już w sobotę, 1 sierpnia, pogoda w stolicy pokaże swoje drugie, zupełnie inne oblicze. Synoptycy prognozują gwałtowne ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do około 29 stopni Celsjusza. To oznacza spadek o ponad dziesięć stopni w porównaniu z piątkiem. Słoneczną i bezdeszczową aurę zastąpi duże zachmurzenie, z którego pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy utrzyma się na podobnym poziomie co poprzednio, wynosząc około 22 stopnie. Prędkość wiatru nie ulegnie większej zmianie.

Chłodna i deszczowa niedziela

Niedziela, 2 sierpnia, przyniesie kontynuację chłodniejszej aury i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w Warszawie spadnie jeszcze bardziej, osiągając w ciągu dnia zaledwie około 25 stopni. Takie warunki będą bardziej przypominać końcówkę lata niż jego środek. Nocą termometry pokażą około 19 stopni. Przez cały dzień na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, a także możliwe są kolejne opady deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Warszawie?

Tak zmienna aura będzie wymagała zupełnie innego planowania każdego dnia. Upał w piątek to idealna okazja do szukania ochłody nad wodą lub w klimatyzowanych wnętrzach, takich jak galerie handlowe czy kina. Wysoka temperatura może jednak utrudniać aktywności na świeżym powietrzu, dlatego warto zachować ostrożność. Z kolei sobota i niedziela to czas, który zdecydowanie bardziej sprzyja wizytom w muzeach czy kawiarniach. Jeśli opady nie będą intensywne, chłodniejsza aura może być też dobrym momentem na spacer, choć warto mieć przy sobie parasol lub kurtkę przeciwdeszczową.

Dane pogodowe: OpenWeather