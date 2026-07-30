Pogoda w Gdańsku: 31 lipca - 2 sierpnia

Mieszkańcy Gdańska i turyści planujący spędzić czas w mieście powinni przygotować się na dynamiczne zmiany w pogodzie. O ile piątek będzie jeszcze dość przyjemny, o tyle sobota przyniesie nagłe załamanie aury. Warto więc śledzić prognozy, bo jeden dzień może mocno wpłynąć na weekendowe plany.

Początek weekendu, czyli piątek 31 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 25 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 17°C. Niebo będzie w większości zasnute chmurami, a w ciągu dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, których suma nie powinna przekroczyć 2 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

W sobotę 1 sierpnia sytuacja zmieni się diametralnie. Ten dzień przyniesie wyraźne ochłodzenie i sporo opadów. Temperatura maksymalna w Gdańsku sięgnie zaledwie 18 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do około 15°C. Co ważniejsze, przez cały dzień prognozowane są słabe, ale bardzo obfite opady deszczu, których suma może wynieść nawet 19 mm. To będzie zdecydowanie najbardziej mokry moment weekendu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2,5 m/s.

Niedziela 2 sierpnia przyniesie na szczęście poprawę aury, choć na słońce nie ma co liczyć. Opady deszczu niemal całkowicie zanikną. Temperatura znów wzrośnie – w ciągu dnia zobaczymy na termometrach około 22 stopnie Celsjusza. Noc pozostanie chłodna, z temperaturą na poziomie około 15°C. Niebo przez cały dzień pozostanie w dużym stopniu zachmurzone, a wiatr utrzyma prędkość z soboty.

Weekend w Gdańsku. Co z planami na świeżym powietrzu?

Przy tak zmiennej prognozie warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności. Piątkowe popołudnie, mimo chmur i ryzyka drobnego deszczu, będzie jeszcze wystarczająco ciepłe na spacery czy spędzanie czasu na zewnątrz. Sobota to z kolei dzień, który lepiej przeznaczyć na zwiedzanie miejsc pod dachem lub nadrabianie zaległości w domu – niska temperatura i intensywne opady mogą skutecznie zniechęcić do dłuższych wyjść. Na niedzielę można już śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu i wyższa temperatura sprawią, że będzie to dobry moment na wycieczkę czy spacer po mieście, choć warto mieć ze sobą cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather