Niemiecka turystka uciekła z polskiego kurortu. „Nie da się tu odpocząć”. Lawina komentarzy

Głośny krzyk lata w Mielnie. Dla jednych zabawa, dla niej – koszmar

Turystka przyjechała z Niemiec do Mielna z nadzieją na kilka dni relaksu nad Bałtykiem. Szybko jednak zrozumiała, że trafiła do jednego z najbardziej imprezowych kurortów w Polsce. W swoim nagraniu opowiada, że po kilku dniach musiała wyjechać, bo hałas był – jak twierdzi – nie do zniesienia.

W filmie widać zmęczenie i frustrację. Turystka mówi wprost: „To nie jest miejsce dla osób, które chcą odpocząć”. Jej relacja błyskawicznie obiegła sieć, a pod filmem pojawiły się setki komentarzy – zarówno od Polaków, jak i Niemców.

„Hałas 24/7”. Co ją najbardziej zirytowało?

Z nagrania wynika, że problemem nie były pojedyncze imprezy, lecz ciągły, nieustający hałas, który – jak opisuje – zaczynał się rano i kończył… właściwie nigdy.

Wymienia kilka elementów, które sprawiły, że nie wytrzymała. Według niej:

kluby wyją do rana,

turyści drą się na ulicach,

auta i skutery ryczą jak na torze,

plaża też nie daje wytchnienia.

Twierdzi, że nie była w stanie odpocząć choćby przez chwilę.

Jej zdaniem Mielno to miejsce stworzone dla młodych imprezowiczów, a nie dla osób szukających spokojnego wypoczynku.

„Nikt nie śpi”. Turystka porównuje Mielno do niemieckich kurortów

Autorka filmu zauważa, że w Niemczech nawet popularne miejscowości nadmorskie mają wyraźnie przestrzegane godziny ciszy nocnej. W Mielnie – jak twierdzi – nikt się tym nie przejmuje.

W filmie mówi, że nie była przygotowana na tak intensywną atmosferę, bo w materiałach promocyjnych kurort wyglądał jak spokojne miejsce dla rodzin. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Internauci: „Mielno takie jest. Trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie”

Pod jej nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Polacy w większości… nie byli zaskoczeni.

„Mielno to polska Ibiza. Tam się nie jedzie spać.”

„Trzeba było wybrać Sarbinowo albo Łazy, tam jest ciszej.”

„To klasyk. Kto chce odpocząć, omija Mielno szerokim łukiem.”

„Mielno? Tam się nie chodzi spać.”

„To polska Ibiza, tylko głośniejsza.”

Niemcy również komentowali, że polskie kurorty są bardziej imprezowe niż niemieckie, a część z nich przyznała, że miała podobne doświadczenia.

Turystka wyjechała wcześniej. „To nie dla mnie”

W końcówce nagrania jego autorka mówi, że zdecydowała się skrócić pobyt, bo nie była w stanie się zregenerować. Podkreśla jednak, że Polska jest piękna, a Polacy bardzo mili – po prostu trafiła do miejsca, które kompletnie nie pasowało do jej oczekiwań. "To miejsce dla ludzi, którzy nie boją się hałasu i nie potrzebują snu” - podkreśla.

Jej historia pokazuje coś, o czym Polacy wiedzą od lat: Mielno jest jednym z najgłośniejszych kurortów nad Bałtykiem, a sezon letni zamienia je w centrum niekończącej się imprezy.

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