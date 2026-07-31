Jedzenie na Pol'and'Rock Festival 2026

Na festiwalu działa wiele punktów gastronomicznych, w których można kupić zarówno szybkie przekąski, jak i bardziej konkretne posiłki. Uczestnicy mogą wybierać spośród różnych kuchni i klasycznych festiwalowych dań.

Pol'and'Rock 2026. Co zjemy?

W ofercie punktów gastronomicznych znajdują się m.in. burgery, frytki, pizza, zapiekanki oraz dania kuchni polskiej. Nie brakuje więc schabowego z dodatkami, pierogów czy gorących zup. Ile jednak kosztują takie zestawy? Ceny ze zdjęciami znajdziecie w galerii poniżej.

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Ceny na Pol'and'Rock 2026. Frytki za 26 zł, schabowy XXL 45 zł! [CENY]

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Pol'and'Rock Lidl

Osoby, które chcą ograniczyć wydatki na jedzenie, nie są skazane wyłącznie na festiwalową gastronomię. Na terenie Pol'and'Rock Festival 2026 działa także sklep Lidl, w którym można kupić podstawowe produkty spożywcze, napoje, pieczywo, przekąski czy gotowe dania. Dla wielu uczestników jest to tańsza alternatywa dla stoisk gastronomicznych i sposób na obniżenie kosztów kilkudniowego pobytu na festiwalu.

Pol'and'Rock 2026. Jak się bawią festiwalowicze?

Pol'and'Rock Festival to jeden z największych darmowych festiwali muzycznych w Europie. Co roku przyciąga setki tysięcy uczestników, którzy przyjeżdżają z całej Polski i z zagranicy, aby wspólnie bawić się podczas koncertów, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Oprócz występów artystów na kilku scenach na festiwalowiczów czekają m.in. warsztaty, strefy tematyczne oraz bogata oferta gastronomiczna i handlowa, dzięki czemu wydarzenie przypomina na kilka dni niewielkie, tętniące życiem miasteczko. Jeśli jesteście ciekawi, jak bawią się festiwalowicze sprawdźcie naszą rolkę poniżej.