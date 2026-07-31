Ceny na Pol'and'Rock 2026. Frytki za 26 zł, schabowy XXL 45 zł!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-31 13:14

Pol'and'Rock Festival to nie tylko koncerty, spotkania i wyjątkowa atmosfera, ale także kilka dni spędzonych na festiwalowym polu. Uczestnicy, którzy przyjeżdżają na miejsce, muszą więc liczyć się nie tylko z kosztami dojazdu czy noclegu, ale również z wydatkami na jedzenie i napoje. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za gastronomię na terenie wydarzenia w 2026 roku. Tanio nie jest.

Jedzenie na Pol'and'Rock Festival 2026

Na festiwalu działa wiele punktów gastronomicznych, w których można kupić zarówno szybkie przekąski, jak i bardziej konkretne posiłki. Uczestnicy mogą wybierać spośród różnych kuchni i klasycznych festiwalowych dań.

Pol'and'Rock 2026. Co zjemy?

W ofercie punktów gastronomicznych znajdują się m.in. burgery, frytki, pizza, zapiekanki oraz dania kuchni polskiej. Nie brakuje więc schabowego z dodatkami, pierogów czy gorących zup. Ile jednak kosztują takie zestawy? Ceny ze zdjęciami znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny na Pol'and'Rock 2026. Frytki za 26 zł, schabowy XXL 45 zł! [CENY]

Dłoń trzymająca rożek frytek z sosem na tle stoisk festiwalowych. O cenach na Pol'and'Rock przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 15

Pol'and'Rock Lidl

Osoby, które chcą ograniczyć wydatki na jedzenie, nie są skazane wyłącznie na festiwalową gastronomię. Na terenie Pol'and'Rock Festival 2026 działa także sklep Lidl, w którym można kupić podstawowe produkty spożywcze, napoje, pieczywo, przekąski czy gotowe dania. Dla wielu uczestników jest to tańsza alternatywa dla stoisk gastronomicznych i sposób na obniżenie kosztów kilkudniowego pobytu na festiwalu.

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Pol'and'Rock 2026. Jak się bawią festiwalowicze?

Pol'and'Rock Festival to jeden z największych darmowych festiwali muzycznych w Europie. Co roku przyciąga setki tysięcy uczestników, którzy przyjeżdżają z całej Polski i z zagranicy, aby wspólnie bawić się podczas koncertów, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Oprócz występów artystów na kilku scenach na festiwalowiczów czekają m.in. warsztaty, strefy tematyczne oraz bogata oferta gastronomiczna i handlowa, dzięki czemu wydarzenie przypomina na kilka dni niewielkie, tętniące życiem miasteczko. Jeśli jesteście ciekawi, jak bawią się festiwalowicze sprawdźcie naszą rolkę poniżej.

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