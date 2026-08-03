Karol Nawrocki i Donald Tusk pogratulowali siatkarzom. Po chwili wybuchła ohydna awantura! Gorszące obrazki

Karol Nawrocki i Donald Tusk gratulują siatkarzom. Ohydna awantura i gorszące obrazki

To, że na naszych siatkarzy zawsze można liczyć, wiadomo od lat. W niedzielę, 2 sierpnia, do wielkich osiągnięć naszej kadry doszło zwycięstwo w Lidze Narodów. Mimo że rywale byli w kapitalnej dyspozycji, to jednak z wygranej cieszyli się Polacy. Sportowy sukces uradował także najważniejsze osoby w państwie. Zarówno Karol Nawrocki, jak i Donald Tusk zamieści w mediach społecznościowych wpisy dotyczące triumfu reprezentacji Polski siatkarzy. Niestety wielu internautów nawet ze sportu, który powinien łączyć, uczyniło pole politycznej bitwy. Zarówno pod postem prezydenta, jak i premiera wybuchła ohydna awantura, a gorszące obrazki w postaci komentarzy i memów zalały sieć. A przecież Karol Nawrocki i Donald Tusk chcieli tylko pogratulować naszym bohaterom.

Tak Rosjanie nazwali polskich siatkarzy! Naprawdę to napisali po ich triumfie w Lidze Narodów!

W galerii prezentujemy, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach

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Donald Tusk łączony z Niemcami, a Karol Nawrocki z Amerykanami. Nie zabrakło wyzwisk i wulgaryzmów

Pierwszy swój wpis po wygranej polskich siatkarzy z USA zamieścił szef rządu. - Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo! - napisał na platformie X Donald Tusk. Od razu został on w ohydny sposób zaatakowany przez internautów. Niektórzy sugerowali nawet, że szef rządu jest... Niemcem i nie cieszy się z triumfu Polaków. Nie zabrakło też wyzwisk i wulgaryzmów, które nawet nie nadają się do cytowania. Karol Nawrocki w swoim wpisie z kolei zwrócił uwagę na charakter naszej drużyny.

Gratuluję Reprezentacji Polski siatkarzy kolejnego triumfu w Lidze Narodów! Pokazaliście charakter, odwróciliście losy finału i udowodniliście, że nigdy nie rezygnujecie z walki

- czytamy na profilu prezydenta zamieszonym na platformie X. Głowa państwa - podobnie jak premier - także oberwała od części internautów. W przypadku Karola Nawrockiego niektórzy sugerowali, że ten... kibicował Amerykanom. Nie zabrakło także inwektyw i przypominania kibolskiej przeszłości prezydenta. Smutne jest to, że nawet taki sukces chociaż na chwilę nie zakopał politycznych animozji.

Gratuluję Reprezentacji Polski siatkarzy kolejnego triumfu w Lidze Narodów! Pokazaliście charakter, odwróciliście losy finału i udowodniliście, że nigdy nie rezygnujecie z walki 🇵🇱 🥇 #VNL2026 #PolskaSiatkówka— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 2, 2026

Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!👏🇵🇱❤️— Donald Tusk (@donaldtusk) August 2, 2026