Tak Donald Tusk zareagował na sukces siatkarzy! Krótko i treściwie

Polska obroniła tytuł Ligi Narodów, pokonując w emocjonującym finale Stany Zjednoczone wynikiem 3:2 (w tie-breaku 15:10).

Premier Donald Tusk pogratulował drużynie na platformie X, wyróżniając Tomasza Fornala za jego "motywacyjne przemówienie".

Jest to trzecie złoto Ligi Narodów dla polskich siatkarzy w nowej formule tych rozgrywek, a drugie z rzędu.

Polscy siatkarze zapewnili sobie złoty medal Ligi Narodów po zaciętym pięciosetowym pojedynku, pokonując reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:2. O zwycięstwie zadecydował tie-break, zakończony wynikiem 15:10.

Spotkanie finałowe rozpoczęło się od dominacji Polaków, którzy wygrali pierwszego seta 25:21. Amerykanie zdołali jednak odwrócić losy meczu w kolejnych dwóch partiach, zwyciężając każdą z nich minimalną dwupunktową przewagą. Biało-Czerwoni nie poddali się i w czwartym secie odzyskali kontrolę, triumfując 25:23. Ostatecznie, w decydującym tie-breaku, podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdołali zbudować przewagę w drugiej części seta, przypieczętowując zwycięstwo wynikiem 15:10.

Tegoroczne zwycięstwo oznacza skuteczną obronę tytułu Ligi Narodów przez Polaków. Poprzedni triumf miał miejsce rok wcześniej, również w chińskim Ningbo, gdzie w finale pokonali reprezentację Włoch.

W nowej formule rozgrywek, czyli Lidze Narodów, będącej kontynuacją Ligi Światowej, polska drużyna zdobyła już trzecie złoto. Pierwsze z nich wywalczyli na własnym terenie w Gdańsku w 2023 roku. Należy również wspomnieć, że w ramach poprzedniego formatu, Ligi Światowej, Biało-Czerwoni sięgnęli po najwyższe trofeum jednokrotnie, w 2012 roku w Sofii.

Gratulacje od premiera

Wkrótce po zakończeniu finału, premier Polski Donald Tusk odniósł się do triumfu siatkarzy. Na platformie X opublikował wpis, w którym nie tylko pogratulował całej drużynie, ale także zwrócił uwagę na rolę jednego z zawodników.

- Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjne przemówienie Tomka Fornala zrobiło różnicę. Jakbym to słyszał. Brawo! - napisał Donald Tusk.

W ten sposób szef rządu podkreślił znaczenie osiągnięcia Biało-Czerwonych, którzy w obecnym sezonie Ligi Narodów zaprezentowali wyjątkową formę, zakończoną ostatecznym triumfem.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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