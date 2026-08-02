Suknie ślubne córek polityków. Kasia Tusk, Ola Morawiecka, Marta Kaczyńska i Kinga Duda. Wielkie porównanie kreacji

Uroczystości w rodzinach najważniejszych osób w państwie od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Jak prezentowały się córki polskich prezydentów i premierów podczas własnych ślubów?

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach – spektakularna uroczystość w katedrze

Najdłuższym stażem małżeńskim w tym zestawieniu może pochwalić się córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Aleksandra wyszła za mąż za muzyka Kubę Badacha w 2012 roku. Mimo próby zachowania dyskrecji, informacja o miejscu i dacie wydarzenia przedostała się do mediów. Ceremonia ślubna odbyła się w reprezentacyjnej Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Kasia Tusk – cichy ślub i suknia z francuskiej koronki

Córka Donalda Tuska i Małgorzaty Tusk przez dłuższy utrzymywała swój ślub ze Staszkiem Cudnym w ścisłej tajemnicy. Fakt ten wyszedł na jaw dopiero w 2019 roku, gdy blogerka i znawczyni mody przekazała swoją suknię na licytację WOŚP, wyjawiając, że nosiła ją ponad pięć lat wcześniej. Kreacja Kasi Tusk była połączeniem klasyki i rzemiosła najwyższej próby. Dlaczego? Góra sukni została zaprojektowana przez Gosię Baczyńską, a wykonana z francuskich, jedwabnych koronek. Zaś dół sukni był stworzony z kremowej organzy przez Magdalenę Sochę-Włodarską z marki Warsaw Poet.

Marta Kaczyńska – postawienie na skromność i polską markę

Córka Lecha i Marii Kaczyńskich stawała na ślubnym kobiercu trzykrotnie. Po raz pierwszy w czasie studiów (z ukochanym Piotrem), a następnie z adwokatem Marcinem. Jej trzeci ślub – z Piotrem Zielińskim – odbył się w 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Marta Kaczyńska zdecydowała się na bardzo skromną i niedrogą kreację z pracowni polskiej marki Everyday Official. Bliźniaczy model tej sukni w innym wariancie kolorystycznym kosztował wówczas zaledwie 429 zł.

Magdalena Wałęsa – kameralny ślub w gdańskiej bazylice

W 2019 roku odbyła się uroczystość jednej z czterech córek Lecha i Danuty Wałęsów. Magdalena poślubiła swojego wybranka Lecha, który po ślubie przyjął nazwisko żony i stał się Lechem Wałęsą.

Ta skromna, rodzinna uroczystość miała miejsce w historycznej Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Panna młoda zaprezentowała się w prostej, stonowanej sukience, a całą stylizację dopełniał delikatny kwiatek wpięty we włosy.

Ola Morawiecka – tradycyjna „księżniczka” i huczne przyjęcie

Córka Mateusza i Iwony Morawieckich ślubowała miłość i wierność swojemu wieloletniemu partnerowi Dariuszowi w 2023 roku. Mzza święta odbyła się w kościele św. Andrzeja Boboli w Warszawie, po czym zorganizowano przyjęcie na 150 osób, wśród których obecny był m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ola Morawiecka postawiła na tradycyjny styl – ubrana była w bogato zdobioną koronkową suknię o kroju „księżniczki”.

Kinga Duda – dyskretna ceremonia w Pałacu Prezydenckim

Najmłodsza stażem w gronie mężatek jest córka Andrzeja Dudy i Agaty Dudy. Ślub Kingi Dudy z Mateuszem Zawistowskim odbył się na terenie Pałacu Prezydenckiego w 2025 roku, gdy Duda był na ostatniej prostej swojej prezydentury. Przygotowania do tego wydarzenia do samego końca trzymano w sekrecie, dzięki czemu uroczystość przebiegła w prywatnej, kameralnej atmosferze. Jednak "Super Expressowi" udało się wówczas uchwycić w kadrze ten wyjątkowy dzień.

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