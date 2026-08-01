Ale wpadka Janusza Korwin-Mikkego! Chciał się pochwalić refleksem

Janusz Korwin-Mikke wziął udział w transmisji na żywo, podczas której zagrał w Counter-Strike 2. Było to jego kolejne nietypowe działanie, przyciągające uwagę publiczności.

Celem polityka było udowodnienie, że zaawansowany wiek nie stanowi przeszkody w utrzymaniu dobrego refleksu, kluczowego w grach wideo, co stanowiło główną motywację tej inicjatywy.

Podczas rozgrywki z botami polityk miał widoczne problemy z celowaniem, co sprawiło, że jego próba potwierdzenia tezy o nienagannym refleksie w zaawansowanym wieku nie została jednoznacznie zweryfikowana pozytywnie.

Janusz Korwin-Mikke od wielu lat wyraża zainteresowanie grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Poza aktywnością polityczną, często publicznie opowiada o swojej pasji do gier logicznych, takich jak szachy czy brydż sportowy. W tej ostatniej dyscyplinie osiągnął status mistrza krajowego i jest współautorem kilku podręczników. Nie mniejsze znaczenie mają dla niego gry wideo; polityk kilkukrotnie gościł na turniejach esportowych Intel Extreme Masters, obserwując zmagania najlepszych graczy Counter-Strike'a czy DOTA 2 z trybun katowickiego "Spodka".

Polityk wielokrotnie podkreślał, że gry wideo powinny być traktowane przez społeczeństwo na równi z innymi formami rozrywki, a także mogą pozytywnie wpływać na rozwój różnych cech człowieka. Kilka dni temu 83-letni Janusz Korwin-Mikke zapowiedział swój udział w piątkowej transmisji, gdzie miał zagrać w Counter-Strike 2. Deklarowanym celem było udowodnienie, że wiek nie stanowi przeszkody w utrzymaniu refleksu, który w tej grze jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu.

Przebieg transmisji

Transmisja rozpoczęła się od interaktywnej sesji pytań i odpowiedzi, podczas której Janusz Korwin-Mikke komunikował się z widzami na czacie. Pytania dotyczyły różnorodnych kwestii, od polityki i światopoglądu, po zagadnienia związane z gamingiem. Następnie polityk wziął udział w quizie na platformie Kahoot, odpowiadając na pytania dotyczące jego osoby oraz jego elektoratu. Po tych wstępnych segmentach, przystąpiono do głównego punktu programu – rozgrywki w Counter-Strike 2.

Występ w Counter-Strike 2

Rozgrywka w Counter-Strike 2, ku pewnemu rozczarowaniu części widzów, odbyła się wyłącznie przeciwko botom, zamiast w trybie matchmakingu lub uproszczonym z innymi graczami. Nawet w tej konfiguracji, prezentacja umiejętności polityka nie była szczególnie dynamiczna. Janusz Korwin-Mikke napotykał trudności z celowaniem w stosunkowo statyczne obiekty. Chociaż nie jest to zaskakujące dla osoby niezwiązanej profesjonalnie z e-sportem, jego występ nie dostarczył jednoznacznego potwierdzenia tezy o nienagannym refleksie w zaawansowanym wieku. Mimo to, reakcje i komentarze widzów wskazywały na ogólne zadowolenie z przebiegu transmisji i z unikalnego doświadczenia.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Janusz Korwin-Mikke:

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