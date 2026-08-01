Ale wpadka Janusza Korwin-Mikkego! Chciał się pochwalić refleksem

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-08-01 15:02

Janusz Korwin-Mikke, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskiej sceny politycznej, niezmiennie przyciąga uwagę swoimi niekonwencjonalnymi działaniami. Ostatnio polityk stał się bohaterem internetowej transmisji na żywo, podczas której nie tylko odpowiadał na pytania widzów, ale także podjął próbę gry w popularną strzelankę Counter-Strike 2. Celem tej inicjatywy było zademonstrowanie, że nawet w wieku 83 lat można utrzymać wysoki poziom refleksu. Wydarzenie to, choć intrygujące, przyniosło jednak pewne zaskakujące obserwacje.

Polityk Janusz Korwin-Mikke w garniturze stoi przy barierce schodów. O jego grze w Counter-Strike 2 przeczytasz w SE.
Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Janusz Korwin-Mikke
  • Janusz Korwin-Mikke wziął udział w transmisji na żywo, podczas której zagrał w Counter-Strike 2. Było to jego kolejne nietypowe działanie, przyciągające uwagę publiczności.
  • Celem polityka było udowodnienie, że zaawansowany wiek nie stanowi przeszkody w utrzymaniu dobrego refleksu, kluczowego w grach wideo, co stanowiło główną motywację tej inicjatywy.
  • Podczas rozgrywki z botami polityk miał widoczne problemy z celowaniem, co sprawiło, że jego próba potwierdzenia tezy o nienagannym refleksie w zaawansowanym wieku nie została jednoznacznie zweryfikowana pozytywnie.

Janusz Korwin-Mikke od wielu lat wyraża zainteresowanie grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Poza aktywnością polityczną, często publicznie opowiada o swojej pasji do gier logicznych, takich jak szachy czy brydż sportowy. W tej ostatniej dyscyplinie osiągnął status mistrza krajowego i jest współautorem kilku podręczników. Nie mniejsze znaczenie mają dla niego gry wideo; polityk kilkukrotnie gościł na turniejach esportowych Intel Extreme Masters, obserwując zmagania najlepszych graczy Counter-Strike'a czy DOTA 2 z trybun katowickiego "Spodka".

Polityk wielokrotnie podkreślał, że gry wideo powinny być traktowane przez społeczeństwo na równi z innymi formami rozrywki, a także mogą pozytywnie wpływać na rozwój różnych cech człowieka. Kilka dni temu 83-letni Janusz Korwin-Mikke zapowiedział swój udział w piątkowej transmisji, gdzie miał zagrać w Counter-Strike 2. Deklarowanym celem było udowodnienie, że wiek nie stanowi przeszkody w utrzymaniu refleksu, który w tej grze jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu.

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Przebieg transmisji

Transmisja rozpoczęła się od interaktywnej sesji pytań i odpowiedzi, podczas której Janusz Korwin-Mikke komunikował się z widzami na czacie. Pytania dotyczyły różnorodnych kwestii, od polityki i światopoglądu, po zagadnienia związane z gamingiem. Następnie polityk wziął udział w quizie na platformie Kahoot, odpowiadając na pytania dotyczące jego osoby oraz jego elektoratu. Po tych wstępnych segmentach, przystąpiono do głównego punktu programu – rozgrywki w Counter-Strike 2.

Występ w Counter-Strike 2

Rozgrywka w Counter-Strike 2, ku pewnemu rozczarowaniu części widzów, odbyła się wyłącznie przeciwko botom, zamiast w trybie matchmakingu lub uproszczonym z innymi graczami. Nawet w tej konfiguracji, prezentacja umiejętności polityka nie była szczególnie dynamiczna. Janusz Korwin-Mikke napotykał trudności z celowaniem w stosunkowo statyczne obiekty. Chociaż nie jest to zaskakujące dla osoby niezwiązanej profesjonalnie z e-sportem, jego występ nie dostarczył jednoznacznego potwierdzenia tezy o nienagannym refleksie w zaawansowanym wieku. Mimo to, reakcje i komentarze widzów wskazywały na ogólne zadowolenie z przebiegu transmisji i z unikalnego doświadczenia.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Janusz Korwin-Mikke:

Tak mieszka Janusz Korwin-Mikke
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JANUSZ KORWIN-MIKKE