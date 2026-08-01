Polscy strażacy lecą do Hiszpanii! Czeka ich miesiąc w ekstremalnych warunkach

Polscy strażacy lecą do Hiszpanii. Czeka ich walka z ogromnymi pożarami

W sobotę, 1 sierpnia z lotniska Kraków-Balice odleciała pierwsza grupa 35 strażaków PSP, którzy będą pomagać w walce z pożarami lasów w Hiszpanii.

– W Hiszpanii mamy kilka bardzo dużych pożarów, wiele dużo mniejszych, które na bieżąco powstają i trzeba podejmować działania ratownicze, więc na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy – powiedział komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek na konferencji prasowej przed wylotem.

Łącznie do Hiszpanii wyjedzie 105 polskich strażaków. Przez cały sierpień będą pełnić służbę w trzech 35-osobowych zmianach. Pierwsza grupa pozostanie na miejscu do 11 sierpnia, kolejne będą działać od 10 do 20 sierpnia oraz od 20 do 31 sierpnia. Polacy będą stacjonować w regionie Kastylia-La Mancha – w Toledo i Cuence.

Temperatura sięga 40 stopni. Strażacy będą działać ramię w ramię z Hiszpanami

Dowódca polskiego kontyngentu mł. bryg. Jakub Siczek podkreśla, że strażaków czekają wyjątkowo trudne warunki. W rejonie działań temperatura dochodzi nawet do 40 stopni Celsjusza, a zespół zostanie podzielony na dwie grupy operacyjne – Alpha i Bravo.

– Codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują (hiszpańscy) strażacy. Razem z nimi, w ramię w ramię, (…) będziemy udawać się z nimi na miejsce działań – relacjonował kapitan podczas konferencji prasowej w sobotę.

Jak przypomniał, Hiszpanie uczestniczyli niedawno we wspólnych ćwiczeniach w Polsce, dlatego współpraca obu służb została już wcześniej sprawdzona.

– Bardzo możliwe, że dostaniemy rejon tylko dla nas do działań – powiedział Sieczek.

Polska odpowiada na apel Hiszpanii. Strażacy mają ogromne doświadczenie

Polska wysłała strażaków w odpowiedzi na oficjalną prośbę Hiszpanii o wsparcie. Na miejsce skierowano specjalistyczny moduł GFFF, przeznaczony do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnych miejscach. Strażacy korzystają głównie z narzędzi ręcznych i współpracują z samolotami oraz śmigłowcami gaśniczymi.

Misja odbywa się w ramach unijnego programu wzajemnej pomocy podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Komendant główny PSP podkreśla, że udział w takich działaniach pozwala zdobywać cenne doświadczenie, które może okazać się przydatne również w Polsce. Przypomniał także, że od początku roku w naszym kraju odnotowano już blisko 5,7 tys. pożarów lasów.

Powodzenia strażakom życzył również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Polscy strażacy są już w drodze do Hiszpanii! Gdy Hiszpania mierzy się z falą pożarów, polscy strażacy z modułu GFFF ruszają z pomocą – napisał szef MSWiA na platformie X.

Polskie moduły GFFF brały już udział w gaszeniu wielkich pożarów m.in. w Szwecji, Francji i Grecji, zdobywając uznanie za swoje działania podczas międzynarodowych akcji ratowniczych.

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