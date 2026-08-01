Najpiękniejsza kobieta świata wybrana w Polsce! Wytrenowane ciało 10/10. Tylko spójrz

Miss Supranational Katrina Llegado z Filipin. Ma ciało 10/10

To drugie w historii zwycięstwo Filipin w tym prestiżowym konkursie piękności. Katrina Llegado od początku zgrupowania była jedną z faworytek. Zachwyciła jurorów i publiczność nie tylko zjawiskową urodą, ale także nienaganną, wysportowaną sylwetką, którą internauci i fani konkursów piękności zgodnie oceniają na 10/10. Jej pewność siebie, elegancja i charyzma na scenie nie pozostawiły wątpliwości, że to właśnie ona zasługuje na tytuł tej najpiękniejszej. Llegado, która jest także modelką, przedsiębiorcą i rezerwistką filipińskich sił powietrznych, przejęła koronę z rąk ustępującej miss, Eduardy Braum z Brazylii. W decydującej rundzie pytań podkreśliła, jak ważne jest bycie sobą i nieuleganie presji dopasowywania się do oczekiwań innych, mówiąc: "Jesteśmy doskonale niedoskonali".

Katrina Llegado - kim jest zwyciężczyni Miss Supranational 2026? Piękność pochodzi z Filipin [ZDJĘCIA]

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Tegoroczny konkurs przyniósł również ogromny sukces reprezentantce Polski. Przepiękna Oliwia Mikulska, Miss Polski 2025, zaprezentowała się znakomicie. Jej uroda, klasa i inteligencja zaprowadziły ją do ścisłego półfinału TOP 12. Co więcej, Oliwia została doceniona przez jurorów kontynentalnym tytułem Miss Supranational Europy 2026, co jest ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem jej doskonałego przygotowania.

Gala finałowa, która odbyła się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, po raz kolejny udowodniła, że Polska jest doskonałym organizatorem międzynarodowych widowisk. Wieczór uświetniły występy muzyczne m.in. Blanki i Alicji Szemplińskiej. A to nie koniec festiwalu piękna - już w niedzielę, 2 sierpnia, gala finałowa konkursu Miss Polski 2026. Kto zastąpi Oliwię Mikulską na tronie? Wśród kandydatek nie brakuje piękności związanych ze sportem! Poznaj je w poniższej galerii.