Zjawiskowe sportsmenki i nie tylko w finale Miss Polski. Niewiarygodne, jakie one mają kształty! Zmysłowe zdjęcia

Finał Miss Polski 2026. Była reprezentantka Polski w koszykówce powalczy o koronę
W tegorocznym finale konkursu Miss Polski roi się od przepięknych kobiet związanych ze sportem. To nie powinno dziwić, bowiem aktywność fizyczna to kluczowy element w procesie dbania o sylwetkę. Panie, które powalczą w Nowym Sączu o koronę miss, mogą pochwalić się wprost niewiarygodnymi kształtami. Wśród nich znajduje się Klaudia Węcłaś, była reprezentantka Polski w koszykówce 3x3 i 5x5. Sport i modeling łączy z pracą w policji. Ci, którzy ją znają osobiście, wiedzą, że jest bardzo empatyczną osobą, co niestety nie zawsze w policji jest normą.
Tak finalistki Miss Polski 2026 szykują się do gali. Łzy wzruszenia i treningi na murawie
Każdy jest geniuszem. Jeśli jednak oceniasz rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie sądziła, że jest głupia
- taką mądrością dzieli się modelka, którą cytuje Polsat.
Uczestniczki finału Miss Polski. Nie tylko sportsmenki
W finale Miss Polski bierze też udział m.in. instruktorka żeglarstwa Zofia Szwed. Modelka uprawiała też gimnastykę sportową, tenis, żeglarstwo, pole dance, jazdę konną i snowboard. Matylda Nastuła, inna uczestniczka konkursu, z kolei specjalizuje się w sportach walki. W kick-boxingu nawet zdobyła drugie miejsce w Pucharze Polski. Liwia Drożyńska natomiast, która także walczy o koronę miss, jest instruktorką pilatesu i trenerką personalną. W przyszłości chce otworzyć własne studio, które połączy trening personalny, pilates i konsultacje dietetyczne.
Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!
Chcę pokazać, że piękno to nie tylko wygląd, ale też osobowość, wartości i pasja
- zapowiada Liwia.
W finale konkursu Miss Polonia rywalizować będą 24 uczestniczki. Poza sportsmenkami o koronę powalczą m.in. studentki, prawniczki i rolniczka. Pewne jest jedno - wygra piękno. Wszystkie panie charakteryzują się zjawiskową urodą i niesamowitymi kształtami. Ich zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.