Zjawiskowe sportsmenki i nie tylko w finale Miss Polski. Niewiarygodne, jakie one mają kształty! Zmysłowe zdjęcia

Finał Miss Polski 2026. Była reprezentantka Polski w koszykówce powalczy o koronę

W tegorocznym finale konkursu Miss Polski roi się od przepięknych kobiet związanych ze sportem. To nie powinno dziwić, bowiem aktywność fizyczna to kluczowy element w procesie dbania o sylwetkę. Panie, które powalczą w Nowym Sączu o koronę miss, mogą pochwalić się wprost niewiarygodnymi kształtami. Wśród nich znajduje się Klaudia Węcłaś, była reprezentantka Polski w koszykówce 3x3 i 5x5. Sport i modeling łączy z pracą w policji. Ci, którzy ją znają osobiście, wiedzą, że jest bardzo empatyczną osobą, co niestety nie zawsze w policji jest normą.

Tak finalistki Miss Polski 2026 szykują się do gali. Łzy wzruszenia i treningi na murawie

Każdy jest geniuszem. Jeśli jednak oceniasz rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie sądziła, że jest głupia

- taką mądrością dzieli się modelka, którą cytuje Polsat.

Uczestniczki finału Miss Polski. Nie tylko sportsmenki

W finale Miss Polski bierze też udział m.in. instruktorka żeglarstwa Zofia Szwed. Modelka uprawiała też gimnastykę sportową, tenis, żeglarstwo, pole dance, jazdę konną i snowboard. Matylda Nastuła, inna uczestniczka konkursu, z kolei specjalizuje się w sportach walki. W kick-boxingu nawet zdobyła drugie miejsce w Pucharze Polski. Liwia Drożyńska natomiast, która także walczy o koronę miss, jest instruktorką pilatesu i trenerką personalną. W przyszłości chce otworzyć własne studio, które połączy trening personalny, pilates i konsultacje dietetyczne.

Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!

Chcę pokazać, że piękno to nie tylko wygląd, ale też osobowość, wartości i pasja

- zapowiada Liwia.

W finale konkursu Miss Polonia rywalizować będą 24 uczestniczki. Poza sportsmenkami o koronę powalczą m.in. studentki, prawniczki i rolniczka. Pewne jest jedno - wygra piękno. Wszystkie panie charakteryzują się zjawiskową urodą i niesamowitymi kształtami. Ich zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.

Galeria: Sportsmenki i inne kobiety w finale Miss Polski

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