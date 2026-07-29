Tak finalistki Miss Polski 2026 szykują się do gali. Łzy wzruszenia i treningi na murawie

Ostatnie przygotowania do wielkiego finału Miss Polski 2026

Najpiękniejsze Polki walczące o tytuł Miss Polski 2026 zameldowały się w województwie małopolskim, aby szlifować formę przed niedzielną galą. Czas kandydatek jest szczelnie wypełniony treningami choreografii, realizacją materiałów wideo i oficjalnymi spotkaniami.

Początek zgrupowania upłynął uczestniczkom na odwiedzinach "serca" Nowego Sącza. To właśnie tam, na tle urokliwego ratusza i miejskiej fontanny, nagrywano specjalne wizytówki filmowe, które telewidzowie będą mogli podziwiać podczas finałowego wieczoru.

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Podczas wizyty w Nowym Sączu pretendentki do tytułu gościły też na obiekcie Stadionu Miejskiego. Miały okazję porozmawiać tam z wiceprezydentem miasta, Arturem Bochenkiem, po czym zamieniły szpilki na sportowe obuwie i zaliczyły krótki trening piłkarski na murawie.

Ogromnych emocji dostarczyła uczestniczkom oficjalna kolacja, na której wystąpiły w zjawiskowych sukniach marki Renee. Gerhard Parzutka von Lipinski, odpowiedzialny za organizację wydarzenia, w towarzystwie Miss Polski 2024 Kasandry Zawal wręczył wszystkim dziewczynom pamiątkową biżuterię w postaci naszyjników i pierścieni z oficjalnym logotypem.

Otrzymany pierścień Miss Polski to unikalny gadżet, całkowicie niedostępny w otwartej dystrybucji, przeznaczony wyłącznie dla grona finalistek. Biżuteria symbolizuje dołączenie do ekskluzywnej grupy kobiet wyróżnionych w plebiscycie, a moment jej wręczania wywołał u wielu zgromadzonych łzy i ogromne emocje.

Miodowa Klinika w Kamiannej zapewnia relaks przed galą Miss Polski

Na czas intensywnych przygotowań domem kandydatek stała się Miodowa Klinika zlokalizowana w Kamiannej w okolicach Krynicy-Zdroju, na zalesionym terenie objętym programem Natura 2000. W tym urokliwym miejscu dziewczyny regenerują organizmy i ładują baterie po wyczerpujących sesjach treningowych.

Uczestniczki mogą do woli korzystać z sauny oraz basenu wypełnionego wodą alkaliczną. Zadbano również o odpowiednie menu, oparte o rygorystyczne zasady zdrowej diety, elementy apiterapii i koncepcję kuchni Pięciu Przemian.

W ramach odpoczynku zorganizowano także zajęcia z apiterapii, na których dziewczyny poznawały prozdrowotne właściwości miodu i wyrobów pszczelich wpływających na codzienny dobrostan. Zaciszna atmosfera wokół Kamiannej daje kandydatkom bezcenną chwilę oddechu przed wielkim, scenicznym starciem.

Choreografia pod okiem Anny Bubnowskiej na Miss Polski 2026

Na finiszu zgrupowania dominują wyczerpujące treningi sceniczne. Pod czujnym okiem Anny Bubnowskiej kandydatki szlifują choreografię, dbając o precyzyjne poruszanie się przed obiektywami, idealne synchronizowanie ruchów oraz budowanie absolutnej pewności siebie w świetle reflektorów.

Mimo napiętego harmonogramu znalazło się miejsce na krótkie przerwy odnawiające zasoby sił. Twórcy wydarzenia zagwarantowali uczestniczkom bogaty bufet z przekąskami i odpowiednią ilość płynów, by zapobiec spadkom energii podczas wielogodzinnych ćwiczeń.

Tuż przed głównym show pretendentki do korony wejdą na ostateczną próbę generalną, sprawdzając swoje umiejętności na docelowych deskach Amfiteatru Parku Strzeleckiego w nowosądeckiej scenerii.

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Kiedy i gdzie oglądać finał Miss Polski 2026 w telewizji?

Niedzielny finał Miss Polski 2026 zaplanowano na 2 sierpnia w murach Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Start telewizyjnej relacji na antenie Polsatu wyznaczono równo na godzinę 19.55.

W ostatecznym starciu o koronę wezmą udział 24 reprezentantki z różnych zakątków naszego kraju. Wyłącznie jedna szczęściara opuści scenę jako nowa Miss Polski 2026, zyskując nie tylko koronę, ale też dwanaście miesięcy pełnych prestiżowych obowiązków.