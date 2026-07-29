Ważny apel Jurka Owsiaka tuż przed startem Pol’and’Rock Festival 2026! “Nie zabierajcie ich na Festiwal!”

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-29 10:17

Już dosłownie godziny dzielą nas od startu tegorocznej edycji jednego z najbardziej znanych polskich festiwali. Mowa oczywiście o Pol'and'Rocku, za organizację którego odpowiada Jurek Owsiak. To on właśnie, dosłownie na ostatniej prostej przed rozpoczęciem wydarzenia, zwrócił się do festiwalowiczów z ważnym apelem!

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival startuje już dosłownie za moment! Tym razem wydarzenie odbywa się w dniach 30 lipca-1 sierpnia, po raz kolejny na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno, na który to wstęp jest, tradycyjnie, darmowy.

Prace nad organizacją "najpiękniejszego festiwalu świata" trwają już jednak od dobrych kilku tygodni, a w ostatnich dniach tylko nabrały na sile. Choć do oficjalnego startu imprezy zostało jeszcze trochę czasu, to już we wtorek 28 lipca, punktualnie o godzinie 12:00, otworzyły się bramy Pol'and'Rocka. Oznacza to, że na jego terenie są już obecni pierwsi festiwalowicze i festiwalowiczki, których i które uroczyście powitał sam sprawca tego całego zamieszania, czyli oczywiście Jurek Owsiak.

Tak wyglądał moment otwarcia bram Pol'and'Rock Festivalu 2026 - zobacz zdjęcia:

Pol'and'Rock Festival 2026
Galeria zdjęć 6
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Ważny apel tuż przed Pol'and'Rock Festival 2026!

Wszyscy, którzy nie dotarli jeszcze na teren festiwalu z pewnością już w pocie czoła szykują się do przyjazdu, pakując ostatnie torby i załatwiając konieczne sprawy. To właśnie do takich osób niezwykle ważny apel skierował dosłownie na moment przed startem imprezy Owsiak. 

Jak przekazano w pilnym komunikacie, który pojawił się na kontach Pol'and'Rock Festivalu w mediach społecznościowych, festiwalowicze i festiwalowiczki powinni powstrzymać się od przyprowadzania na imprezę swoich zwierząt. Apel pojawia się w tle aktualnych prognoz pogodowych, które wyraźnie wskazują, że w okresie trwania festiwalu będą miały miejsce upały - na sobotę zaś prognozowane są nawet burze. Jasne jest, że tego typu warunki atmosferyczne, tak samo, jak hałas, chaos i ogromny tłum, nie stwarzają dobrej przestrzeni dla zwierząt.

Najpiękniejszy Festiwal Świata kocha wszystkich. Ale Wasza dobra zabawa wcale nie oznacza dobrej zabawy Waszych zwierząt. Nie zabierajcie ich na Festiwal! - brzmi apel organizatorów.

Komunikaty o tym, aby powstrzymać się od zabierania na festiwal zwierząt jest powtarzany już od lat. Organizatorzy dodają jednak, wszyscy Ci, którzy mimo wszystko pojawią się na wydarzeniu wraz z pupilem, w razie konieczności będą mogli skorzystać z pomocy osób, które mają wiedzę weterynaryjną.

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POL'AND'ROCK FESTIVAL
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