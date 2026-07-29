Roxie Węgiel pręży ciało w skąpym bikini. Ujawniła efekt morderczych treningów

Kariera Roksany Węgiel nabrała rozpędu, gdy była jeszcze małą dziewczynką, a jej dorastanie i zmiany wizerunku śledzili fani w całym kraju. Od dwóch lat wokalistka buduje szczęśliwy związek małżeński z Kevinem Mglejem, autorem piosenek. Para poznała się w studiu nagraniowym podczas wspólnych działań muzycznych. W rozmowie z magazynem "ESKA Story" wybranek serca artystki przyznał, że na początku wcale nie miał ochoty spotkać się z nastoletnią gwiazdką pop.

Bardzo nie chciałem iść na tę sesję, ja zrzuciłem tę sesję, [powiedziałem - przyp. red.], że nie przyjdę. [...] W którymś momencie uważałem, że Roksana będzie bardzo gwiazdorska. W ogóle zacznijmy od tego, co jest dziwną rzeczą, że ja średnio miałem pojęcie, jak duży sukces muzyczny Roksana już na tamtym etapie odniosła - wyznał.

Obecnie Roksana Węgiel i Kevin Mglej to niezwykle zgrany team, i to zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym. Młoda gwiazda ma pełne wsparcie męża, który z powodzeniem zarządza projektami w branży muzycznej. Zaraz po premierze albumu "Błękit", piosenkarka wyruszyła w trasę plenerową. Czeka ją kilkadziesiąt koncertów, a jak wynika z redakcyjnych obliczeń portalu Eska.pl, jej konto powiększy się nawet o parę milionów złotych. W całym tym pędzie małżonkowie pamiętają o zachowaniu odpowiednich proporcji między pracą a odpoczynkiem. Po wyczerpującym tournée, para wybrała się na słoneczne wakacje w Grecji, skąd Roksana chętnie dzieli się z internautami zachwycającymi fotografiami.

Roksana Węgiel w bikini prezentuje doskonałą sylwetkę

Roksana Węgiel zdaje sobie sprawę, że odpoczynek to klucz do sukcesu. Kiedy tylko nadarza się okazja, artystka pakuje walizki i opuszcza ojczyznę, aby zregenerować siły. Wymagający zawód piosenkarki wiąże się przecież z ciągłym stresem i ogromną presją. Tym razem małżonkowie zdecydowali się na wypoczynek na Mykonos. Nawet podczas greckich wakacji Roksana nie zaniedbuje swoich sympatyków. Na jej instagramowym koncie pojawiło się wideo ze strefy basenowej. Wokalistka zaprezentowała się tam w mocno wyciętym, niebieskim kostiumie kąpielowym, co stanowiło subtelne nawiązanie do tytułu jej najnowszej płyty.

Doda chwali Roksanę Węgiel za ciężką pracę

Rewelacyjna sylwetka Roksany to zasługa nieustępliwości i godzin wylanych potów na siłowni. Młoda artystka niezwykle skrupulatnie pilnuje swojej kondycji. Za to zaangażowanie zyskała niedawno uznanie w oczach samej Dody. Doświadczona artystka, znana ze swojego autorskiego programu fitness, w rozmowie z serwisem ESKA.pl w bardzo pozytywnych słowach skomentowała postawę młodszej koleżanki:

Jak najbardziej jestem za udostępnieniem przez nią planu treningowego, nawet gdyby miała go wymyślić na potrzeby tej petycji. Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża. Jest to taka fajna przeciwwaga dla tych rockandrollowych dziewczyn - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Wywiad Roksana Wegiel