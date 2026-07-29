Prawie nie trzeba jej kosić i sama się nawozi. Polacy coraz częściej sadzą to zamiast trawy. Lepsza alertnatywa dla trawnika?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-29 7:26

Gęsty i zielony trawnik to marzenie wielu posiadaczy przydomowych ogródków oraz działek. Niestety, trawa wymaga dużo uwagi i regularnej pielęgnacji. W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się zrezygnować z typowej trawy na rzeczy innych roślin. To roślina rewelacyjnie sprawdzi się jako murawa do ogródka. Nie trzeba jej często kosić, dostarcza azot do gleby i tworzy gęsty dywan zieleni. Co zamiast trawy na trawniku?

Ręka osoby podlewającej zielony trawnik niebieską konewką. O pielęgnacji ogrodu przeczytasz na SE.
Autor: Laribat/ Shutterstock
  • Tradycyjny trawnik to wyzwanie dla każdego ogrodnika, wymagający ciągłej pielęgnacji i ogromu pracy, by zachować idealny wygląd.
  • Polacy odkryli roślinę, która tworzy gęsty zielony dywan, niemal bez konieczności koszenia i nawożenia.
  • Mikrokoniczyna, odporna na susze i wzbogacająca glebę, to prawdziwa rewolucja w ogrodnictwie.
  • Sprawdź, jak łatwo ją zasiać i ciesz się pięknym ogrodem bez wysiłku już w tym sezonie!

Polacy sadzą to zamiast tradycyjnej trawy. Ma mniejsze wymagania i prawie nie trzeba jej nawozić

Wiele początkujących ogrodników nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wymagająca jest trawa. Marzy Ci się gęsty i zielony dywan trawy? Opieka nad trawnikiem to praktycznie pełnoetatowe zajęcie. Regularne koszenie, nawożenie, poprawianie przepuszczalności gleby, a także aeracja oraz usuwanie mchu i chwastów. Trawa wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, bez których szybko się przerzedza i pojawiają się suche placki. Coraz więcej osób decyduje się na alternatywy dla trawy. To niskie rośliny, które rosną gęsto i zielono i podobnie, jak tradycyjna trawa, tworzą efektowny dywan w ogrodzie. 

Jednym z najczęściej polecanych zamienników dla trawy jest mikrokoniczyna, nazywana także koniczyną drobną. Jest to gatunek należy do roślin bobowatych i charakteryzuje się niskim wzrostem. Mikrokoniczyna osiąga wysokość około 10 cm, dzięki czemu nie wymaga częstego koszenia. Podobnie, jak tradycyjna koniczyna posiada kwiaty i liście i zamienia ogród w piękną łąką. Jest wieloletnia i nie trzeba jej co roku sadzić. Co ważne, koniczyna drobna jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, dobrze znosi susze oraz niskie temperatury. Jedną z bardziej znaczących korzyści wyboru mikrokoniczyny jest również fakt, że posiada ona zdolność wiązania azotu z powietrze i wzbogacenia podłoża. Jako alternatywa dla trawnika wymaga mniej koszenia i nawożenia. Możesz ją sadzić samodzielnie lub wzbogacać nią wysiew tradycyjnej trawy. 

Jak i kiedy siać mikrokoniczynę? 

Ogrodnicy wskazują dwa terminy wysiewu koniczyny drobnej. Pierwszy z nich to początek wiosny, tuż po ostatnich przymrozkach a drugi na jesieni. Wrześniowy siew mikrokoniczyny pozwala na uzyskanie szybkich i zdrowych plonów już na początku kolejnego sezonu wegetacji. Bardzo ważnym elementem wysiewu mikrokoniczyny jest przygotowanie podłoża. Gleba powinna być odchwaszczona, spulchniona, a także dobrze nawodniona. Zaleca się wykonanie wertykulacji. Na jeden metr kwadratowy powinno się wysiewać od 1 do 5 gramów nasion mikrokoniczyny. Nasiona rozprowadza się regularnie i sadzi na głębokość około 1 cm. W początkowej fazie wzrostu mikrokoniczyny należy ja regularnie podlewać. Nasiona kiełkują po około 6 dniach. 

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