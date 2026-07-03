W lipcowe wieczory podlewaj tym trawnik. W kilka dni się zagęści i zazieleni, że będzie można na nich spać niczym na łóżku. Pielęgnacja trawnika

Gwałtowne letnie upały i ulewne deszcze to prawdziwe wyzwanie dla trawnika, prowadzące do wysuszenia, chorób i rozwoju mchu.

Aby murawa pozostała gęsta i odporna na ekstremalne warunki, eksperci radzą dostarczyć jej potas i fosfor, wzmacniające korzenie.

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Czym nawozić trawnik latem? Wzmacniający nawóz na upały i burze

Gwałtowna i zmienna pogoda nie wpływa pozytywnie na trawnik. Piękna i gęsta murawa wymaga ogromnych nakładów pracy i pielęgnacji. Upały i susze wypalają źdźbła trawy powodując powstawanie suchych placków. Z kolei obfite i ulewne deszcze mogą sprzyjać pojawianiu się kałuż. Twarda i wysuszona gleba nie absorbuje wody i sprawia, że na powierzchni zbierają się duże kałuże. To z kolei może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Wysoka wilgotność i zacienienie to także idealne warunku do rozrosty mchu, który z czasem będzie wypierać trawę z jej terenu.

Prawie każdy posiadacz działki lub przydomowego ogródka marzy o pięknym i gęstym trawniku. Mało osób jednak stosuje odpowiednią pielęgnację. Trawa, podobnie jak inne rośliny w ogrodzie, wymaga regularnego nawożenia i odżywiania. Niedobory składników odżywczych prowadzą do wysuszenia darni i zahamowania fotosyntezy, co hamuje wzrost trawy. Systematyczne dostarczanie jest substancji odżywczych stymuluje do lepszego wzrostu oraz wyższej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Na szczęście do nawożenia trawnika nie musisz sięgać po kupne, specjalistyczne nawozy Wystarczy to, co masz w ogrodzie.

Eksperci od pielęgnacji profesjonalnych muraw piłkarskich wskazują, że latem trawnik potrzebuje ochrony przed utratą wody oraz regularnego dostępu do potasu oraz fosforu. Oba te składniki wzmacniają korzenie, pobudzają wzrost oraz poprawiają kondycję roślin. Wszystkie te właściwości wykazuje domowy nawóz ze skoszonej trawy i skórek po bananach.

Skoszona trawa dostarcza mikroorganizmy i poprawia mikrobiom gleby. Dodatkowo chroni ona podłoże przed szybkim wysychaniem i ułatwia pobór wody. Skórki banan to z kolei źródło potasu, magnezu oraz fosforu. Dodatkowo dostarczają one cukry, które wspierają rozwój pożytecznych bakterii glebowych. Do dużego wiadra wrzuć świeżo skoszoną trawę, dodaj wysuszone skórki z 3 bananów i zalej to wszystko kilkoma litrami wody. Całość odstaw w ciepłe i zacienione miejsce na kilka dni. Gdy roztwór będzie gotowy przecedź do przez sito i rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:10. Wieczorami podlewaj tym trawnik przez cały sezon. W ten sposób odżywisz trawę i sprawisz, że będzie rosła gęsta i zielona.

Koszenie trawy latem. Jak kosić trawnik po upałach?

Najważniejszą zasadą jest podniesienie wysokości koszenia. Zamiast standardowych 3-4 cm, ustaw ostrza kosiarki na najwyższy możliwy poziom, najlepiej 6-8 cm. Pozostawienie dłuższych źdźbeł trawy zapewni lepszą ochronę dla systemu korzeniowego przed intensywnym słońcem, pomoże w zatrzymywaniu wilgoci w glebie i umożliwi roślinie efektywniejszą fotosyntezę. Pamiętaj także, aby kosić tylko wtedy, gdy trawa jest sucha, najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, gdy słońce nie operuje już tak intensywnie. Unikaj koszenia w pełnym słońcu i w najgorętszych porach dnia.

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