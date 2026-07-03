Nie żyje ceniony bydgoski dziennikarz! Odszedł w wieku 59 lat

Nie żyje Robert Erdmann. Przez 30 lat był głosem Radia PiK. Miał 59 lat

Środowisko dziennikarskie w Bydgoszczy i regionie pogrążyło się w żałobie. Nie żyje Robert Erdmann – wieloletni wydawca „Wiadomości” Polskiego Radia PiK, autor audycji publicystycznych i historycznych oraz twórca słuchowisk radiowych. Z rozgłośnią związany był przez trzy dekady. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat.

Informację o śmierci Roberta Erdmanna przekazało Polskie Radio PiK za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Nie żyje nasz kolega Robert Erdmann. Był wydawcą „Wiadomości” i autorem wielu audycji. W Polskim Radiu PiK przepracował 30 lat. Zmarł w środę po ciężkiej chorobie. Miał 59 lat – informuje Radio PiK w mediach społecznościowych.

Przez 30 lat tworzył Polskie Radio PiK. Robert Erdmann był autorem wielu cykli

Robert Erdmann był doskonale znany słuchaczom ze swojego charakterystycznego radiowego głosu. Przez wiele lat odpowiadał za wydawanie radiowych serwisów informacyjnych, a równocześnie realizował liczne audycje poświęcone historii i publicystyce. Był autorem takich cykli jak „PRL żadnych złudzeń”, „Póki my żyjemy” czy „Pomorze i Kujawy – nasza historia”.

Jego głos można było usłyszeć nie tylko na antenie Radia PiK. Brał udział w realizacji filmów, ogólnopolskich reportaży oraz słuchowisk radiowych. Ostatnim z nich był teatr absurdu zatytułowany „Orzełek”.

Współpracownicy żegnają Roberta Erdmanna

Koledzy z redakcji podkreślają, że był nie tylko cenionym dziennikarzem i realizatorem, ale przede wszystkim człowiekiem pełnym energii, pasji i poczucia humoru.

– Przede wszystkim był jednak naszym kolegą – wulkanem energii i pomysłów, z ogromnym dystansem i poczuciem humoru. Kochał historię, uwielbiał dyskusje i nie bał się trudnych tematów. Godzinami mógł opowiadać o żonie i córkach, z których był bardzo dumny. Dopiero co wspólnie z Robertem świętowaliśmy jego jubileusz 30-lecia w Radiu – informuje Radio PiK.

Śmierć Roberta Erdmanna to ogromna strata dla całego środowiska medialnego w regionie. Przez 30 lat współtworzył antenę rozgłośni, pozostawiając po sobie dziesiątki audycji, reportaży i słuchowisk.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie