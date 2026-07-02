Pogoda w Bydgoszczy: 3-5 lipca

Weekend w Bydgoszczy zapowiada się w kratkę. Mieszkańcy powinni przygotować się na przelotne opady deszczu, które pojawią się zarówno na początku, jak i na końcu weekendu. Kluczowa okaże się sobota, która jako jedyna przyniesie suchą aurę. Termometry przez wszystkie trzy dni będą pokazywać podobne wartości, wahające się w dzień w okolicach 22 stopni Celsjusza.

Deszczowy i wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Bydgoszczy pochmurną i deszczową aurą. Już w piątek, 3 lipca, należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 22 stopnie, natomiast w nocy spadnie do około 16 stopni. To będzie również najbardziej wietrzny dzień weekendu – średnia prędkość wiatru osiągnie około 7 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota da wytchnienie od deszczu

Po deszczowym początku weekendu, sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody. 4 lipca będzie dniem bez opadów, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone, ale deszcz nie powinien już przeszkadzać. Temperatura będzie bardzo zbliżona do piątkowej, z maksymalną wartością sięgającą prawie 22 stopni. Noc będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Wiatr również osłabnie, wiejąc z prędkością około 6 m/s.

Niedziela z powrotem opadów

Niestety, dobra passa nie utrzyma się do końca weekendu. W niedzielę, 5 lipca, deszcz powróci do Bydgoszczy. Prognozowane są słabe opady, których suma może być nawet nieco większa niż w piątek. Niedziela zapowiada się jednak na najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną przekraczającą 22 stopnie Celsjusza. To będzie także najspokojniejszy dzień pod względem wiatru, który zwolni do około 4 m/s. Nocą termometry wskażą około 14 stopni.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienność aury w Bydgoszczy wymaga elastycznego podejścia do weekendowych planów. Sobota jest zdecydowanie najlepszym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. Mimo dużego zachmurzenia, brak deszczu stworzy idealne warunki do spacerów, wycieczek rowerowych czy spotkań w parkach. Warto wykorzystać ten dzień w pełni. Z kolei w piątek i niedzielę parasol może okazać się niezbędny. Słabe opady nie muszą jednak oznaczać rezygnacji ze wszystkiego – spacery będą możliwe, choć mniej komfortowe. Warto mieć w zanadrzu plan na spędzenie czasu wewnątrz, na wypadek gdyby pogoda na dobre pokrzyżowała plany.

Dane pogodowe: OpenWeather