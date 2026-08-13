Od pomysłu w pociągu do światowego fenomenu. Tak narodził się „Harry Potter”

Saga o Harrym Potterze to jedna z najbardziej ikonicznych i uwielbianych serii fantasy, które powstały na przełomie XX i XXI wieku. Mimo upływu niemal 30 lat od premiery pierwszej części magiczny świat wciąż generuje ogromne zainteresowanie i zyski, zarówno za sprawą książek, jak i filmów. Wszystko zaczęło się jeszcze w 1990 roku, kiedy Joanne Rowling (znana wszystkim jako J.K. Rowling) podróżowała opóźnionym pociągiem na trasie Manchester–Londyn. To właśnie wtedy w jej głowie pojawiła się historia o chłopcu uczęszczającym do szkoły magii i czarów. Jeszcze podczas tej samej podróży Rowling stworzyła zarys głównych postaci i wydarzeń.

Pierwsza książka z cyklu „Harry Potter” została wydana w 1997 roku. Nikt nie przypuszczał wówczas, że właśnie rodzi się światowy fenomen. Na przestrzeni dziesięciu lat autorka wydała siedem części bestsellerowej serii, które szybko doczekały się ekranizacji. W latach 2001–2011 premierę miały filmowe adaptacje kolejnych przygód młodego czarodzieja, przy czym ostatnia część – „Insygnia Śmierci” – została podzielona na dwa filmy.

Magia Harry’ego Pottera nie przemija. Fani dorastają, a tematyczne lokale podbijają miasta na całym świecie

Obecnie ogromną popularnością cieszą się nie tylko książki, filmy czy gry związane z Hogwartem, ale także lokale inspirowane światem Harry’ego Pottera. Tematyczne kawiarnie, restauracje i puby coraz częściej pojawiają się w dużych miastach na całym świecie, w tym również w Polsce.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że dzieci i młodzież, które dorastały na książkach J.K. Rowling oraz ich filmowych ekranizacjach, dziś są już dorosłym pokoleniem w wieku 25–40 lat. Mają własny budżet na rozrywkę, wyjścia ze znajomymi czy rodziną, a także własne dzieci, którym mogą pokazywać magiczny świat, w którym sami niegdyś dorastali.

Hogwart w samym centrum Bydgoszczy. Magiczne wnętrza, „eliksiry” i czarodziejskie dania

Lokal inspirowany światem Harry’ego Pottera od 2026 roku znajdziemy również w samym centrum Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej. „Magiczna Księgarnia” łączy klimat historycznej księgarni ze smaczną kuchnią i atmosferą rodem z Hogwartu, „Trzech Mioteł” w Hogsmeade, gdzie Harry, Hermiona i Ron wybierali się na kultowe piwo kremowe, czy popularnego „Dziurawego Kotła”, który łączył Londyn z magiczną ulicą Pokątną.

Choć nie zobaczymy tu sylwetek głównych bohaterów, w magiczny klimat z pewnością wprowadzą nas charakterystyczne tiary, miotły rodem z quidditcha, angielska budka telefoniczna przypominająca tę, którą można było dostać się do Ministerstwa Magii, czy kominek, z którego wylatują listy. W tle usłyszymy natomiast klimatyczną muzykę, w tym utwory ze ścieżki dźwiękowej z „Harry'ego Pottera” skomponowane m.in. przez przez Johna Williamsa czy Nicholasa Hoopera (w późniejszych częściach).

W lokalu zamówimy gorące mikstury, przystawki, takie jak „kociołek trzech serów” czy „zaklęta bruschetta”, a także dania główne i burgery o magicznych nazwach, w tym m.in. „smoczy artefakt ognia” czy „zaklęcie początku”. W menu znajdziemy również „polędwiczki czarodzieja”, „skrzydła smoczego ognia” oraz różne warianty czarodziejskiej pizzy. Do zestawów otrzymamy też kociołek czarodzieja, z którego za sprawą „magii” ciekłego azotu unosi się dym niczym podczas lekcji eliksirów z profesorem Snape’em.

Nowy „Harry Potter” zmierza na HBO Max. Wiemy, kto zagra Gilderoya Lockharta

Tymczasem fani „Harry’ego Pottera” na całym świecie z niecierpliwością czekają na premierę nowego serialu. Produkcja HBO o przygodach młodego czarodzieja ma zadebiutować już w grudniu. Nowy "Harry Potter" trafi do oferty HBO Max w tegoroczne święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry’ego wcieli się Dominic McLaughlin, a słynne trio uzupełnią Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom oraz Lox Pratt jako Draco Malfoy.

Co ciekawe, choć nowy „Harry Potter” jeszcze nie zadebiutował, HBO rozpoczęło już pierwsze przygotowania do drugiego sezonu. W kolejnych odcinkach, będących adaptacją „Komnaty Tajemnic”, pojawią się oczywiście nowe postacie, w tym Gilderoy Lockhart. Wiadomo już, że w narcystycznego, zakochanego w sobie i uwielbianego przez młodsze oraz starsze czarownice nauczyciela obrony przed czarną magią, który zastąpi na tym stanowisku profesora Quirrella, wcieli się Nicholas Hoult.

31