Nowy "Harry Potter" ma już Gilderoya Lockharta. Fani będą zachwyceni tą decyzją

Nicholas Hoult zagra Gilderoya Lockharta w serialu HBO

Choć wielu fanów wciąż dyskutuje o sensie kręcenia nowego "Harry'ego Pottera" i obsadzie produkcji, to wybór Nicholasa Houlta do roli Gilderoya Lockharta wydaje się być absolutnie doskonały. Warto przypomnieć, że Lockhart uczył Obrony Przed Czarną Magią w trakcie drugiego roku nauki Harry'ego w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Dyrektor Dumbledore zdecydował się przyjąć do pracy tego niezwykle popularnego w świecie magii celebrytę, aby udowodnić wszystkim, że jest zwykłym oszustem. Ostatecznie zmarnowanie całego roku nauki okazało się błahostką w obliczu możliwości zdemaskowania fałszywego idola.

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Zgodnie z książkowym pierwowzorem, Gilderoy Lockhart musi zachwycać swoim wyglądem, czarem i ogromną charyzmą. Te cechy idealnie pasują do Nicholasa Houlta, znanego z takich produkcji jak serial "Skins", gdzie zagrał Tony'ego, czy seria "X-Men", w której wcielił się w Bestię. Aktora zobaczymy też jako Lexa Luthora w nowym "Supermanie". Jednak to jego rola cara Piotra w serialu "Wielka" jest tutaj najważniejsza. Hoult brawurowo zagrał tam przystojnego, uroczego, ale jednocześnie mało bystrego władcę, co czyni go wręcz stworzonym do zagrania Lockharta.

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Kiedy premiera serialu Harry Potter w HBO Max?

Aby zobaczyć Nicholasa Houlta jako Gilderoya Lockharta, musimy poczekać na drugi sezon produkcji, ale najpierw zadebiutują odcinki otwierające całą historię. Premiera pierwszego sezonu nowego "Harry'ego Pottera" na platformie HBO Max zaplanowana jest na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. W główną rolę wcieli się Dominic McLaughlin. Dołączą do niego Arabella Stanton, grająca Hermionę Granger, oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Obsada pierwszego sezonu to również takie nazwiska jak John Lithgow, który zagra Albusa Dumbledore'a, Janet McTeer jako Minerva McGonagall oraz Paapa Essiedu w roli Severusa Snape'a. Na ekranie pojawią się także Nick Frost, wcielający się w Rubeusa Hagrida, Rory Wilmot jako Neville Longbottom i Lox Pratt w roli Draco Malfoya.

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