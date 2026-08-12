Zaskakująca decyzja Marianny Schreiber co do córki. Nagle zmieniła zdanie!

Kim jest Marianna Schreiber?

Marianna Schreiber (ur. 18 listopada 1992 roku w Warszawie) to polska celebrytka, aktywistka, zawodniczka freak fightów oraz osobowość medialna. Z wykształcenia jest pedagogiem i zanim trafiła do show-biznesu, pracowała jako nauczycielka.

Ogólnokrajową rozpoznawalność zdobyła jesienią 2021 roku dzięki udziałowi w 10. edycji programu "Top Model". Ogromne wzbudzenie wywołał fakt, że wzięła udział w show TVN bez wiedzy swojego ówczesnego męża, Łukasza Schreibera - polityka Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie działa głównie jako konserwatywna aktywistka polityczna, chociaż brała udział w m.in. "Królowej Przetrwania" w TVN czy "The 50" na Prime Video.

Prywatnie przez lata była żoną polityka Łukasza Schreibera, z którym ma córkę Patrycję; para rozstała się w atmosferze medialnego skandalu w 2024 roku. Spotykała się też m.in. z Przemysławem Czarneckim i Piotrem Korczarowskim. Po rozstaniach stwierdziła, że obecnie nie ma zamiaru pokazywać swojego partnera - chce to już zachować dla siebie.

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Marianna Schreiber podjęła decyzję co do Patrycji

Marianna Schreiber często publikowała content związany ze swoją córką Patrycją. Chwaliła się dziewczynką w mediach społecznościowych, np. podczas wspólnych podróży czy chodzenia do szkoły. W ostatnim czasie zaczęło być jej mniej, niektóre filmiki też zostały usunięte, choć nie wszystkie. Jeden z fanów postanowił zapytać Marianny Schreiber, czemu przestała pokazywać Patrycję. Prawda może zaskoczyć fanów.

- Ponieważ chcę, aby ona sama jak założy sobie profil w mediach i będzie miała do tego odpowiedni wiek oraz chęci, decydowała czy chce czy nie. Na ten moment tak będzie dla niej lepiej - podsumowała Marianna.

Pozostaje pytanie, czy Marianna usunie wszystkie nagrania z córką, które są w jej mediach społecznościowych, czy niektóre zostawi.