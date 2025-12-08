Marianna Schreiber ujawniła kulisy rozstania z Piotrem Korczarowskim.

Powodem rozpadu związku okazały się "Murzynki w sypialni"!

Co dokładnie wydarzyło się w ich związku?

Marianna Schreiber nie zwalnia tempa i wciąż dostarcza mediom oraz fanom powodów do dyskusji. Po rozstaniu z mężem, prominentnym politykiem PiS Łukaszem Schreiberem, a następnie burzliwym rozstaniu z Przemysławem Czarneckim, które odbiło się szerokim echem w mediach, celebrytka związała się z Piotrem Korczarowskim. Jednak i ten związek, jak widać, nie przetrwał próby czasu. Choć jeszcze zaledwie kilka dni temu Schreiber zapewniała, że nie zamierza więcej publicznie rozpamiętywać swoich miłosnych perypetii, to jednak deklaracja ta szybko odeszła do lamusa.

Podczas konferencji Prime MMA, na której Schreiber i Korczarowski pojawili się, by promować swoje nadchodzące walki, celebrytka postanowiła ujawnić powody rozstania. Na wstępie postanowiła wyraźnie podkreślić, że to nie ona, wbrew wielu pojawiających się w sieci domysłów, jest winna temu, że jej związek z Korczarowskim przeszedł do historii. - Chciałabym, żeby wybrzmiało to w końcu, bo wszyscy oskarżają mnie, że to jest moja wina, że Piotrek skompromitował się przeze mnie, że ja Piotrka ani nie zdradzałam, ani nie byłam nielojalna, daliśmy sobie szansę, nie wyszło i tyle. Wszystkie tiktoki publikowane były za jego zgodą – oznajmiła stanowczo Schreiber.

Jednak prawdziwa bomba wybuchła, gdy prowadzący konferencję poprosili o wyjaśnienie przyczyn rozstania. Wówczas Schreiber opowiedziała o zaskakującym odkryciu, którego dokonała po powrocie z treningu. - Historia była taka... Przychodzę do domu z treningu i jest cisza, nie wiem, czy Piotrek może wyszedł, zamknięte drzwi są od sypialni. A on tak: dwie Murzynki, jedna biała. Pomyślałam sobie, że to jest za dużo. I pomyślałam sobie: „Sorry. Skoro wziąłeś Murzynki do sypialni, to nie mamy o czym rozmawiać” - szokująco zdradziła 33-latka.

Wcześniej w sieci wystosowała jeszcze jedno zaskakujące oskarżenie:

Korczarowski bydlaku oddaj ser 😡 pic.twitter.com/UhWCNxdqmc— Fala Hejtu (@fala_hejtu) December 3, 2025

