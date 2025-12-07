Influencerka Marianna Schreiber wywołała burzę w sieci, publikując w Mikołajki zdjęcie w bieliźnie z prezentem i pytaniem do internautów.

Na post zareagował nawet znany jezuita Grzegorz Kramer, komentując krótko: „proszę żeby się ubrał”, co nadało sprawie nowy wymiar.

Marianna Schreiber buduje swoją markę osobistą na kontrowersjach i prowokacjach, regularnie wywołując szum medialny. Jej strategia to podręcznikowy przykład influencer marketingu opartego na polaryzacji, gdzie nawet negatywne emocje przekładają się na zasięgi i uwagę

Proszę, by się ubrał.— Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) December 6, 2025

"Mikołajka" w ogniu krytyki. Niespodziewany komentarz jezuity

W dniu Mikołajek influencerka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie w bieliźnie, trzymając w rękach prezent. Fotografię opatrzyła sugestywnym pytaniem: „Przychodzi do Ciebie taka Mikołajka żeby dać Ci prezent. Co robisz?”. Jak można było się spodziewać, post natychmiast spolaryzował obserwatorów.

Obok komplementów pojawiła się lawina negatywnych komentarzy, w których internauci nie szczędzili ostrych słów, pisząc m.in. „Co za shon”, „obrzydliwa” czy „zdzira”.

Największe poruszenie wywołał jednak nieoczekiwany wpis, którego autorem jest znany jezuita Grzegorz Kramer, co pokazuje, jak działania influencerki wykraczają poza standardowe grono odbiorców. Duchowny napisał krótko: „proszę żeby się ubrał”. Ten zwięzły, choć nacechowany dezaprobatą komentarz, błyskawicznie zyskał rozgłos i nadał całej sytuacji zupełnie nowy wymiar, przenosząc dyskusję z poziomu estetyki do sfery wartości i publicznej debaty.

Kim jest Marianna Schreiber? Marka osobista zbudowana na kontrowersji

Aby zrozumieć fenomen ostatniego wpisu, należy spojrzeć na dotychczasową działalność jego autorki. Popularność medialna, którą zdobyła Marianna Schreiber, rozpoczęła się od jej związku z politykiem PiS, Łukaszem Schreiberem, jednak szybko wykroczyła poza ramy bycia „żoną posła”. Jej obecność w sferze publicznej jest precyzyjnie zaplanowana i konsekwentnie realizowana.

Strategia marketingowa, na której opiera się Marianna Schreiber, polega na regularnym wywoływaniu szumu medialnego poprzez akcje balansujące na granicy społecznej akceptacji. Wystarczy przypomnieć jej głośne wtargnięcie do siedziby aktywistów z „Ostatniego Pokolenia” i odpalenie gaśnicy czy udział w galach walk typu freak fight. Każde z tych działań, choć spotyka się z krytyką, konsekwentnie buduje jej wizerunek osoby nieprzewidywalnej i bezkompromisowej, co przekłada się na olbrzymie zasięgi w mediach społecznościowych.

Prowokacja jako model biznesowy w influencer marketingu

Z perspektywy biznesowej przypadek Marianny Schreiber to podręcznikowy przykład marketingu opartego na szumie i polaryzacji. W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie największą walutą jest uwaga odbiorcy, wywoływanie silnych emocji – nawet negatywnych – jest niezwykle skutecznym sposobem na przebicie się przez informacyjny chaos. Algorytmy platform społecznościowych promują treści generujące zaangażowanie (komentarze, udostępnienia), nie rozróżniając, czy jest ono pozytywne, czy negatywne.

Tego typu działania, choć ryzykowne, wpisują się w model biznesowy, gdzie walutą jest uwaga, a skuteczny influencer marketing często opiera się na zdolności do generowania wiralowych treści. Interakcja z postacią tak odległą od jej świata, jak ksiądz Grzegorz Kramer, to dla marki Schreiber czyste złoto – pozwala dotrzeć do zupełnie nowych grup odbiorców i na nowo zdefiniować granice swojej rozpoznawalności, ugruntowując pozycję jednej z najskuteczniejszych, choć i najbardziej kontrowersyjnych, postaci polskiego internetu.

