Tak dziś wygląda grób Barbary Skrzypek. Na jednym z wieńców tajemniczy napis. To przyciąga szczególną uwagę

Pani Basia zmarła 15 marca 2025, miała 66 lat

Barbara Skrzypek przez wiele lat była bliską współpracownicą Jarosława Kaczyńskiego. Dbała o to, by praca prezesa PiS była poukładania i szła zgodnie z planem. Niestety, 15 marca 2025 roku środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości wstrząsnęła wiadomość o śmierci Skrzypek, znanej w politycznym środowisku jako pani Basia. Nikt nie przypuszczała, że jej odejście nastąpi tak nagle. Barbara Skrzypek zmarła w wieku 66 lat.

Sprawa śmierci kobiety poruszyła wszystkich w PiS, ponieważ kilka dni przed dramatem brała ona udział w przesłuchaniu, jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. "dwóch wież" spółki Srebrna. Wielu wskazywało, że stres związany z przesłuchaniem mógł na nią źle wpłynąć. Przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Po jej śmierci prowadzono śledztwo, ale w końcu zostało ono umorzone.

Kaczyński wzruszająco mówił o pani Basi na jej pogrzebie. Znali się całe lata

Pogrzeb Barbary Skrzypek odbył się w jej rodzinnych stronach, czyli w Gorlicach (woj. małopolskie) i zgromadził wielu żałobników, także ze środowiska politycznego. Oprócz kolegów i koleżanek z PiS, na czele z wieloletnim szefem Jarosławem Kaczyński, na pogrzeb przybyli także: ówczesny prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie uhonorował ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także były premier Mateusz Morawiecki. Podczas pogrzebu Barbary Skrzypek głos zabrał Kaczyński. Nie krył smutku, gdy wspominał bliską współpracowniczkę:

Była chodzącym porządkiem, człowiekiem, który potrafił zorganizować, uporządkować, a jednocześnie mimo tego, że nie raz miała zadania, które wymagały pewnej twardości, ona zawsze była niezwykle szanowana i lubiana, ciepła. Łączyła zdecydowanie z ogromną umiejętnością, ogromną cierpliwością pracy z ludźmi i tymi, którzy działali w partii i tymi, z którymi stykała się na co dzień, jeśli chodzi o osoby poszukujące pomocy, rady czy nastających na naszą partię, na nią samą, na tych, z którymi pracowała. (...) Nigdy nie udało mi się spotkać nikogo takiego i to rozstanie niespodziewane, niezasłużone, wynikające z tych szczególnych warunków, w jakich dziś żyjemy - mówił wyraźnie wzruszony prezes PiS.

Grób Barbary Skrzypek w pierwszą rocznicę śmierci. Na jednym z wieńców tajemniczy napis

W pierwszą rocznicę śmierci Barbary Skrzypek jej grób utonął w kwiatach. Jednak szczególną uwagę zwraca jeden z wieńców. To kompozycja z pięknych, czerwonych róż, symbolizujących głębokie uczucie. Wieniec został przepasany wstęgą z tajemniczym napisem składającym się z kilku słów: - Barbarze z wieczną pamięcią - Jarosław. Łatwo się domyśleć, że to kwiaty przysłane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugi wieniec jest bardzo podobny, także uwity z czerwonych róża, a na wstędze widnieją słowa: - Śp. Barbarze Skrzypek - Przyjaciele. Na pomniku ustawiono także odkryte znicze oraz jeden wyjątkowy, który ma biało-czerwoną flagę i orła.

