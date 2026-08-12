Miał być hit, nie ma hitu. Sławomir zdradza, dlaczego Maryla Rodowicz nie nagrała z nim duetu

Sławomir Zapała od kilkunastu lat cieszy się ogromną popularnością, tworząc kolejne hity i gromadząc tłumy na swoich występach. Z kolei Maryla Rodowicz to niekwestionowana ikona rodzimej sceny muzycznej, obecna na niej już sześć dekad. Wspólny projekt tych dwojga z pewnością wzbudziłby ogromne zainteresowanie wśród publiczności.

Sławomir słynie zresztą ze swojego radosnego usposobienia, a artystka chętnie podejmuje się muzycznych wyzwań i kooperacji. Pomimo tego, jak przyznał sam wykonawca, plany o wspólnym nagraniu nie doszły do skutku.

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Maryla Rodowicz nie zaśpiewała ze Sławomirem

Ostatnie miesiące w życiu Maryli Rodowicz obfitowały w liczne przedsięwzięcia. Oprócz standardowo bogatej listy koncertów i udziału w największych festiwalach, gwiazda nagrała album w ramach serii MTV Unplugged. Ponadto, zdecydowała się na odświeżenie swoich największych przebojów, do czego zaprosiła młodszych wykonawców, takich jak chociażby Ralph Kaminski czy Roxie Węgiel.

Wokalistka otwarcie przyznaje, że czerpie radość ze współpracy z młodym pokoleniem artystów i nie ukrywa, że chciałaby stworzyć utwór z raperem Matą. Biorąc pod uwagę jej otwartość na nowe wyzwania, nie dziwi fakt, że rozważała również propozycję od jednego z najpopularniejszych twórców w Polsce, Sławomira.

Sławomir wyjawia powód odrzucenia propozycji przez artystkę

Kulisy niedoszłej współpracy Sławomir Zapała zdradził, goszcząc w podcaście Grzegorza Krychowiaka. Muzyk przyznał, że powodem rezygnacji ikony estrady był tekst piosenki. Część napisanych przez niego słów spotkała się z dezaprobatą Maryli Rodowicz, co ostatecznie przekreśliło szansę na powstanie wspólnego przeboju. Twórca zaznaczył, że każdy ma inne poczucie granic żartu i uszanował decyzję wokalistki.

"Maryla odmówiła mi dlatego, że w tekście był jeden czy dwa wersy, które jej się nie podobały i które były dla niej zbyt osobiste. Były za grubym żartem. Albo żart jest dla ciebie ok, albo to jest za dużo. Ja to szanuję" - powiedział.

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Dla znanej aktorki zmienił tekst

W trakcie rozmowy z Krychowiakiem artysta wyznał również, że Maryla Rodowicz nie była jedyną osobą, która miała zastrzeżenia do zaproponowanych przez niego materiałów. W przeszłości podobna sytuacja miała miejsce w przypadku znanej aktorki, która otrzymała propozycję wystąpienia w teledysku do utworu "Aneta", nagranego wspólnie z Grupą VOX w 2017 roku.

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Małgorzata Socha wprost powiedziała gwiazdorowi, że warunkiem jej udziału jest zmiana w tekście piosenki. Sławomir Zapała, szanując jej zdanie, zdecydował się na wprowadzenie modyfikacji.

'Jak zaprosiliśmy Małgosię Sochę [...] do tego, żeby zagrała Anetę w naszej balladzie "Aneta", to zmieniłem jeden wers. Powiedziała: 'Sławomir - za grube. Jak tego nie zmienisz, to nie'" - wyznał.

Sonda Maryla Rodowicz i Sławomir - powinni nagrać duet? Oczywiście! Zdecydowanie nie! Nie mam zdania