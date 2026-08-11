Michał Szpak i jego męski wypad na lody kabrioletem! Pokazał się z tatą i bratem

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-11 12:24

Jeden z najbardziej charakterystycznych wokalistów w Polsce rzadko dzieli się prywatnością, jednak tym razem zrobił wyjątek. Przy okazji odpoczynku po dniach na planie "The Voice of Poland" Michał Szpak (35 l.) opublikował urocze kadry z rodzinnego wypadu, na których widać jego tatę Andrzeja oraz brata Damiana. Fani pieją z zachwytu!

Wokalista o niepowtarzalnym głosie i charyzmie na stałe wpisał się w krajobraz rodzimego show-biznesu. Michał Szpak zbudował swoją pozycję na odważnych występach i nieszablonowym wizerunku, czym zaskarbił sobie sympatię ogromnej rzeszy słuchaczy. Zazwyczaj piosenkarz czujnie chroni swoją prywatność i nieczęsto wpuszcza media do swojego świata. Tym razem zdecydował się na wyjątkowy gest, publikując w Internecie urocze zdjęcia ze swoimi bliskimi, co natychmiast wywołało pozytywne reakcje internautów.

Michał Szpak z tatą i bratem w podróży luksusowym autem

Intensywna praca na planie najnowszego sezonu programu „The Voice of Poland” sprawiła, że muzyk potrzebował chwili wytchnienia. Michał Szpak wykorzystał słoneczną sierpniową aurę na powrót w rodzinne strony i relaks w gronie najbliższych. Artysta zabrał swojego ojca Andrzeja oraz starszego o cztery lata brata Damiana na lody, a wycieczkę panowie odbyli efektownym samochodem z otwartym dachem. Internauci nie szczędzili ciepłych słów, życząc im udanego wypoczynku w tak doborowym towarzystwie. Sam piosenkarz podkreślił, że to ich pierwszy męski wyjazd od dłuższego czasu.

"Co uzdrawia najbardziej? Wiadomo - RODZINKA. W sumie to nie pamiętam kiedy mogliśmy spędzić tyle czasu tylko we trójkę. Jest mi dobrze" - napisał Michał Szpak na Instagramie.

Michał Szpak w białym stroju na planie The Voice. Obok miniatura z bratem i ojcem w aucie. O relacjach w rodzinie czytaj w SE.
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Michał Szpak o relacjach z ojcem Andrzejem. Z czasem się ułożyły

W przeszłości relacje między muzykiem a jego ojcem bywały szorstkie, ponieważ seniorowi trudno było zaakceptować ekstrawagancki styl i drogę zawodową syna. Mimo tych różnic tata Andrzej zawsze starał się przekazać mu odpowiednie wartości i dobrze go wychować. Wspólnym dramatem była niewątpliwie śmierć matki artysty w 2015 roku, która mocno wstrząsnęła całą rodziną. Z upływem czasu Andrzej Szpak stał się największym kibicem osiągnięć swojego syna, a ich obecne relacje są znakomite. Warto dodać, że gwiazdor znany między innymi z formatu „Mam talent!”, konkursu Eurowizji 2016 czy „The Voice of Poland” ma również dwie siostry – starszą Marlenę oraz młodszą Ewę.

"Mój tato to ostoja spokoju, wytrwały koleś, który stał na straży naszego wychowania i dawał nam przykład. Dzięki niemu nawet kiedy zdarzy mi się upadek, zawsze wstaję i idę dalej" - mówił Michał Szpak w 2024 roku dla PAP Life.

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MICHAŁ SZPAK