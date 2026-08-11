Sebastian Fabijański szuka partnerki w aplikacji randkowej! "Dużo ludzi oszukuje w internecie"

Fabijański szuka kobiety życia w aplikacji randkowej

Decyzja o założeniu konta w aplikacji randkowej przez Sebastiana Fabijańskiego może dla wielu być zaskoczeniem. Aktor otwarcie przyznał, że szuka miłości w internecie, ponieważ zależy mu na poznaniu kogoś spoza artystycznego świata. W rozmowie z serwisem Kozaczek zdradził, że codzienne sytuacje nie sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości ze względu na jego popularność. Według gwiazdora rozpoznawalność bywa bardzo uciążliwa, gdy fani nieustannie proszą o zdjęcia i zwracają na niego uwagę na ulicy, przez co czuje się ciągle obserwowany i nie potrafi swobodnie budować relacji w miejscach publicznych.

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Sebastian Fabijański szczerze o ojcostwie. Zdradził kulisy opieki nad synem

Fabijański jest dobrej myśli

Sebastian Fabijański przyznaje, że mimo trudności związanych z popularnością wciąż liczy na znalezienie prawdziwego szczęścia w miłości.

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„Super by było, żeby moje życie kiedyś było po prostu spokojne, szczęśliwe właśnie w tym aspekcie. Pojawiają się jednak momenty zwątpienia. Może jest też tak, że ja nie jestem predystynowany do tego i może jakoś nie czeka to na mnie nigdy”

Fabijański z Tindera przenosi się na Instagrama

Jak wygląda randkowanie znanego aktora w sieci? Sebastian Fabijański wyjaśnia, że po nawiązaniu kontaktu w aplikacji najczęściej proponuje przeniesienie rozmowy na Instagrama, by udowodnić kobiecie, że faktycznie rozmawia z nim, a nie z oszustem podszywającym się pod gwiazdora.