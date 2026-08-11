Sebastian Fabijański szuka partnerki w aplikacji randkowej! "Dużo ludzi oszukuje w internecie"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-11 8:13

Sebastian Fabijański otwarcie opowiedział o swoim życiu uczuciowym i przyznał, że aktywnie poszukuje nowej partnerki. Aktor postanowił skorzystać z popularnej aplikacji randkowej, ponieważ zależy mu na nawiązaniu relacji z kobietą, która nie jest związana ze światem show-biznesu. Jak wyglądają jego internetowe podboje?

Fabijański szuka kobiety życia w aplikacji randkowej

Decyzja o założeniu konta w aplikacji randkowej przez Sebastiana Fabijańskiego może dla wielu być zaskoczeniem. Aktor otwarcie przyznał, że szuka miłości w internecie, ponieważ zależy mu na poznaniu kogoś spoza artystycznego świata. W rozmowie z serwisem Kozaczek zdradził, że codzienne sytuacje nie sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości ze względu na jego popularność. Według gwiazdora rozpoznawalność bywa bardzo uciążliwa, gdy fani nieustannie proszą o zdjęcia i zwracają na niego uwagę na ulicy, przez co czuje się ciągle obserwowany i nie potrafi swobodnie budować relacji w miejscach publicznych.

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Fabijański jest dobrej myśli

Sebastian Fabijański przyznaje, że mimo trudności związanych z popularnością wciąż liczy na znalezienie prawdziwego szczęścia w miłości.

Tak się zmieniał Sebastian Fabijański
Galeria zdjęć 20

„Super by było, żeby moje życie kiedyś było po prostu spokojne, szczęśliwe właśnie w tym aspekcie. Pojawiają się jednak momenty zwątpienia. Może jest też tak, że ja nie jestem predystynowany do tego i może jakoś nie czeka to na mnie nigdy”

Fabijański z Tindera przenosi się na Instagrama

Jak wygląda randkowanie znanego aktora w sieci? Sebastian Fabijański wyjaśnia, że po nawiązaniu kontaktu w aplikacji najczęściej proponuje przeniesienie rozmowy na Instagrama, by udowodnić kobiecie, że faktycznie rozmawia z nim, a nie z oszustem podszywającym się pod gwiazdora.

„Najczęściej po prostu, jeżeli tam dochodzi do jakiegoś dialogu, to potem przechodzimy na Instagram, aby ta osoba wiedziała, że ma ze mną do czynienia. (...) Chociaż wiesz, nie ukrywam, że tyle ludzi oszukuje w internecie filtry, nie filtry. Ja czasami też tracę wiarę, że w ogóle w internecie można po prostu poznać kogoś takiego, jakim jest, tylko poznajesz jakieś wyobrażenie tego kogoś o sobie samym. Bez sensu”

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SEBASTIAN FABIJAŃSKI