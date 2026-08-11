Michał Wiśniewski i Mandaryna przyłapani razem. Szykują zaskakujący projekt. Tego się nie spodziewaliśmy!

Mandaryna jeździ z Wiśniewskim na koncerty

U Michała Wiśniewskiego dużo się dzieje. Cała Polska mówi o jego powrocie do Mandaryny po rozstaniu z Polą Wiśniewską. Piosenkarz ma jednak sporo zajętości, ponieważ jego repertuar Ich Troje jest nieśmiertelny i Polacy dalej chcą słuchać ich przebojów. Ostatnio Wiśniewski wraz z zespołem wystąpił w Sierpcu. Nie pojawił się tam jednak tylko z członkami bandu, ale też z córką Etiennette ze związku z Anią Świątczak oraz ze swoją aktualną ukochaną! Mandaryna nie opuszcza Michała na krok. Wiśniewski razem z rodziną zatrzymał się w jednym z miejscowych hoteli, a następnie razem udali się na koncert, gdzie Marta cierpliwie czekała na wybranka serca. Lider Ich Troje nie ukrywał jednak jej obecności. Na scenie wspomniał o ich powrocie i poprosił fanów, aby trzymali za nich kciuki.

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Będzie wspólna piosenka!

Podczas koncertu Michał Wiśniewski poinformował, że szykuje nową piosenkę razem z Mandaryną. Będzie to ich pierwszy wspólny utwór. Aż trudno uwierzyć, że mimo kilku lat małżeństwa nigdy wcześniej nie nagrali razem żadnej piosenki. W tamtym czasie oboje skupiali się przede wszystkim na swoich solowych karierach, a później Marta na długo wycofała się z muzycznej działalności. Gdy wróciła na scenę, ponownie pojawiła się u boku Wiśniewskiego. Podczas sylwestrowego koncertu TVP wspólnie wykonali „Ev'ry Night” oraz „A wszystko to, bo ciebie kocham”. Byli już wtedy małżeństwem po rozwodzie, ale wciąż utrzymywali dobre relacje. Teraz ich muzyczne drogi znów się połączą. Nie ma wątpliwości, że pierwszy wspólny singiel Wiśniewskiego i Mandaryny będzie wywołać spore emocje.

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