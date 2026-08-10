Joanna Krupa była łączona z kontrowersyjnym politykiem PiS. Wyznała, co tak naprawdę ich łączyło

Joanna Krupa przyłapana w objęciach kontrowersyjnego polityka

Joanna Krupa (47 l.) od lat jest jedną z największych gwiazd TVN. Piękna modelka w młodości wyjechała do Stanów Zjednoczonych i to tam stawiała pierwsze kroki w świecie modelingu. Odnosiła już spore sukcesy, gdy w 2010 roku dołączyła do ekipy "Top Model". To właśnie ten program sprawił, że zrobiło się o niej głośno również i w Polsce.

Modelka nie kryje się ze swoimi poglądami. Jest osobą wierzącą, ale aktywnie działa społeczność LGBT i walczy o prawa człowieka oraz zwierząt. Nic więc dziwnego, że gdy w jesienią ubiegłego roku została przyłapana na czułościach z Dominikiem Tarczyńskim (47 l.), w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości znany jest z kontrowersyjnych poglądów. Zasłynął m.in. z wystąpień o egzorcyzmach czy pokazaniem się w płaszczu z futrem jenota. Do tego wielokrotnie krytykował TVN, nazywał ją tubą propagandową Donalda Tuska oraz domagał się odebrania jej koncesji. A jednak udało mu się znaleźć wspólny język z Joanną Krupą.

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Joanna Krupa wyznała, co łączyło ją z Dominikiem Tarczyńskim

W mediach i sieci szybko pojawiły się spekulacje dotyczące natury ich relacji. Na opublikowanych zdjęciach wyglądali na bardzo zrelaksowanych. Wyglądali jakby bardzo dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że para była sobą mocno pochłonięta. Tarczyński obejmował Krupę w pasie, głaskał ją po włosach i pochylał się w jej stronę. Z kolei gwieździe "Top Model" uśmiech nie schodził z twarzy.

Joanna Krupa początkowo nie komentowała medialnych publikacji. Później lakonicznie odpowiadała na pytania nie odnosząc się wprost do rzekomej relacji z Tarczyńskim. Za to z dumą podkreślała, że jest singielką. Modelka gościła niedawno w programie "Portret", gdzie w rozmowie z Michałem Dziedzicem opowiedziała m.in. o tym, co tak naprawdę łączyło ją z politykiem.

W ogóle nie mam z nim kontaktu. To, że byłam z grupą przyjaciół na kolacji, to co to znaczy? Nic. Ja mam różnych kolegów i koleżanki, którzy są po tej czy po tamtej stronie. Ja patrzę na osobę, kto jest dobrym człowiekiem. Czy Dominik jest dobrym człowiekiem? Ja go tak nie znam blisko, żeby powiedzieć, czy jest dobrym człowiekiem. Media zrobiły z tego nie wiadomo co, a ja tego faceta może trzy razy w życiu widziałam - wyznała Krupa.

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