Gwałtowna nawałnica przetoczyła się nad Warszawą po godzinie 17, przynosząc ze sobą potężne porywy wiatru i ulewny deszcz. Choć w wielu dzielnicach zjawisko miało łagodny przebieg, niektóre części miasta ucierpiały znacznie bardziej. Mieszkańcy są wstrząśnięci siłą żywiołu, który uderzył nagle i z ogromną mocą. Jedna z internautek tak opisała sytuację w mediach społecznościowych:

- U nas właśnie wyrwało drzewo z korzeniami, drzewo siegajace do 5 piętra, burza trwała może 5 minut … Szok i niedowierzanie

- napisała jedna z internautek w mediach społecznościowych.

Zniszczenia na Targówku i Pradze-Północ

Najtrudniejsza sytuacja panowała na Targówku i Pradze-Północ. To właśnie tam burzy towarzyszył ekstremalnie silny wiatr, który spowodował liczne zniszczenia. Jak informuje "Miejski Reporter", zjawisko było bardzo gwałtowne, ale na szczęście krótkie.

- Na ulicy Kołowej drzewo przewróciło się na jezdnię. Do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Tykocińskiej. Uszkodzonych zostało także kilka straganów należących do ulicznych sprzedawców (...) Najsilniejsze podmuchy wiatru miały trwać zaledwie około 1–2 minut

- donosi "Miejski Reporter"

Superkomórki nad Polską. Wiatr do 103 km/h!

Skąd tak duża siła nawałnicy? Eksperci z Sieci Obserwatorów Burz wyjaśniają, że nad Polską uformowało się kilka groźnych ośrodków burzowych, w tym superkomórki, które niosą ze sobą największe zagrożenie. To one odpowiadają za potężne porywy wiatru i opady gradu.

- Nad Polską mamy obecnie kilka ośrodków burzowych. Wśród nich mamy również superkomórki burzowe, które mogą generować opady gradu do 3/4 cm średnicy i nawalny opad deszczu. Pojawiają się także informacje o bardzo silnym wietrze - w Siedlcach zanotowano porywy osiągające 103 km/h, a w Warszawie 71 km/h

- informuje Sieć Obserwatorów Burz.

Alert RCB dla kilku województw. Uważajcie na siebie!

W związku z niebezpieczną pogodą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało specjalne ostrzeżenie. Alert RCB został wysłany do mieszkańców kilku województw, gdzie prognozowane są burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

- Uwaga! Alert RCB. Pogoda: dziś i w nocy (10/11.08) burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni

- informuje RCB.

Ostrzeżenie początkowo objęło następujące tereny:

woj. warmińsko-mazurskie,

woj. kujawsko-pomorskie (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński i wąbrzeski),

woj. pomorskie (powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski),

woj. podlaskie (powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, suwalski i Suwałki),

woj. mazowieckie (powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki i żuromiński).

Aktualizacja: Alert RCB rozszerzony

Sytuacja pogodowa jest dynamiczna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało alert, rozszerzając jego zasięg o kolejne powiaty w województwach lubelskim i mazowieckim.

Nowe obszary objęte alertem to:

woj. lubelskie - powiaty: bialski, Biała Podlaska, łukowski i radzyński;

woj. mazowieckie - powiaty: łosicki i siedlecki.